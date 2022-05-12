Це правильно й справедливо – Зеленський про нагороду The Atlantic Council для українців

Президент Володимир Зеленський вважає правильним та справедливим рішення The Atlantic Council нагородити весь український народ відзнакою За визначне лідерство.

А все тому, переконаний глави держави, що мужність – це національна риса характеру українців.

– Від імені всіх українців я дякую за нагороду. Сьогодні весь світ бачить і захоплюється героїзмом українців. Водночас хочу, щоби для всіх це не ставало чимось буденним, – зазначив під час відеозвернення Володимир Зеленський.

Щоб цього не сталося, стверджує очільник країни, слід говорити й пам’ятати, що за сміливістю, мудрістю українського народу стоять тисячі реальних історій, імен, подвигів.

– Світ має чути та знати про них, мати про український народ чітке уявлення та розуміння. Насамперед ми – народ найкращих захисників. Це наші Сухопутні війська, Повітряні та Військово-морські сили, Десантно-штурмові війська, Сили спеціальних операцій, Нацгвардія, розвідка, прикордонники, бійці територіальної оборони, – перерахував Володимир Зеленський.

Далі президент України навів кілька прикладів героїзму українців. Згадав про подвиги не лише військових та медиків, а й дітей та літніх людей.

– Не бійтесь і приїжджайте до України. Почуйте ще тисячі подібних історій про нас, про українців. Подивіться в їхні сміливі очі, потисніть їхні міцні руки, і ви побачите, що вони роблять все це не заради слави, що їм потрібні не лише нагороди, а й конкретна допомога та підтримка. Зброя, техніка, кошти, санкції проти Росії, а головне – відчуття, що в цій важкій боротьбі вони не самі, що їх підтримуєте ви, що їх підтримує весь світ – вільні держави, вільні народи нашої планети, – сказав на завершення промови Володимир Зеленський.

Відзнаку, присвоєну українському народові, передали послу України в США Оксані Маркаровій.

Зараз дивляться

The Atlantic Council щорічно вручає нагороди за видатні досягнення у сфері лідерства.

Захід відбувається у Вашингтоні та транслюється в прямому ефірі.

Як наголошують в Офісі президента, у 2022 році в церемонії взяли участь близько півтисячі осіб із понад 30 країн.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 78-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.