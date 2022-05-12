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Факти / Україна

Це правильно й справедливо – Зеленський про нагороду The Atlantic Council для українців

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає правильним та справедливим рішення The Atlantic Council нагородити весь український народ відзнакою За визначне лідерство.

А все тому, переконаний глави держави, що мужність – це національна риса характеру українців.

– Від імені всіх українців я дякую за нагороду. Сьогодні весь світ бачить і захоплюється героїзмом українців. Водночас хочу, щоби для всіх це не ставало чимось буденним, – зазначив під час відеозвернення Володимир Зеленський.

Щоб цього не сталося, стверджує очільник країни, слід говорити й пам’ятати, що за сміливістю, мудрістю українського народу стоять тисячі реальних історій, імен, подвигів.

– Світ має чути та знати про них, мати про український народ чітке уявлення та розуміння.

Насамперед ми – народ найкращих захисників. Це наші Сухопутні війська, Повітряні та Військово-морські сили, Десантно-штурмові війська, Сили спеціальних операцій, Нацгвардія, розвідка, прикордонники, бійці територіальної оборони, – перерахував Володимир Зеленський.

Далі президент України навів кілька прикладів героїзму українців. Згадав про подвиги не лише військових та медиків, а й дітей та літніх людей.

– Не бійтесь і приїжджайте до України. Почуйте ще тисячі подібних історій про нас, про українців.

Подивіться в їхні сміливі очі, потисніть їхні міцні руки, і ви побачите, що вони роблять все це не заради слави, що їм потрібні не лише нагороди, а й конкретна допомога та підтримка.

Зброя, техніка, кошти, санкції проти Росії, а головне – відчуття, що в цій важкій боротьбі вони не самі, що їх підтримуєте ви, що їх підтримує весь світ – вільні держави, вільні народи нашої планети, – сказав на завершення промови Володимир Зеленський.

Відзнаку, присвоєну українському народові, передали послу України в США Оксані Маркаровій.

Зараз дивляться

The Atlantic Council щорічно вручає нагороди за видатні досягнення у сфері лідерства.

Захід відбувається у Вашингтоні та транслюється в прямому ефірі.

Як наголошують в Офісі президента, у 2022 році в церемонії взяли участь близько півтисячі осіб із понад 30 країн.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 78-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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