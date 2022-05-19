Окупанти влаштували перестрілку – мер про вибухи в Мелітополі

Травень, 19 в 14:20

Стрілянину поблизу російської комендатури в тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області 18 травня влаштували окупанти.

Про це в ефірі націольного телемарафону повідомив міський голова Іван Федоров.

За його словами, протистояння Збройних сили України, спеціальних служб та партизанського руху в місті напередодні було дуже насиченим.

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Спершу українцям вдалось підірвати бронепотяг, в якому загарбники везли до Мелітополя боєприпаси.

А потім вибухи пролунали біля тимчасово захопленої окупантами будівлі військово-цивільної адміністрації.

– Рашисти почали між собою перестрілку, бо не могли з’ясувати, хто й звідки по них стріляє, – пояснив Іван Федоров.

За його словами, події 18 травня є особливо значущими, тому що цього дня до міста саме прибули чергові гастролери з РФ.

– За неофіційною інформацією, вчора до Мелітополя приїжджав якийсь віцепрем’єр-міністр РФ, щоб відвідати наші медичні, соціальні та навчальні заклади й розповісти, як гарно тут будуватиметься РФ, – додає мер міста.

Очільник Мелітополя додає: з уст російського чиновника вчора пролунала ключова фраза, що до цього міста Росії байдуже, тому що основне завдання місцевих підприємців – відновлювати Донбас та Маріуполь.

Відвідав місто напередодні й посадовець із Криму, якого уповноважили відповідати за відбудову фінансової системи в Мелітополі.

– Окупанти на папірці формату А4 зробили вивіску якого “Дальновосточного банку”, в якому зараз примушують відкривати рахунки підприємців, щоб вкрасти ще й безготівкові кошти, бо готівку вкрали вже давно, – наголосив мер Мелітополя.

У цьому ж банку російські загарбники намагаються відкрити рахунки для комунальних підприємств, щоб викрадати кошти і з їхніх рахунків.

Нагадаємо, що інформація про вибух, а потім стрілянину біля комендатури в тимчасово окупованому Мелітополі з’явилася вдень 18 травня.

Згодом стало відомо також про дистанційний підрив бронепотяга з російськими військовослужбовцями.

Пошкодивши дві залізничні колії, українцям вдалось зупинити бронепотяг, у десяти вагонах якого до Мелітополя везли боєприпаси, та локомотив із десятьма цистернами паливно-мастильних матеріалів, що слідував за ним.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 85-ту добу.

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