Оккупанты устроили перестрелку – мэр о взрывах в Мелитополе
Стрельбу у российской комендатуры во временно захваченном Мелитополе Запорожской области 18 мая устроили оккупанты.
Об этом в эфире национального телемарафона сообщил городской глава Иван Федоров.
По его словам, противостояние Вооруженных сил Украины, специальных служб и партизанского движения в городе накануне было очень насыщенным.
Сначала украинцам удалось взорвать бронепоезд, в котором захватчики везли в Мелитополь боеприпасы.
А затем взрывы прогремели возле временно захваченного оккупантами здания военно-гражданской администрации.
– Рашисты начали между собой перестрелку, потому что не могли выяснить, кто и откуда по ним стреляет, – объяснил Иван Федоров.
По его словам, события 18 мая особенно значимы, потому что в этот день в город как раз прибыли очередные гастролеры из РФ.
– По неофициальной информации, вчера в Мелитополь приезжал некий вице-премьер-министр РФ, чтобы посетить наши медицинские, социальные и учебные заведения и рассказать, как хорошо здесь будет строиться РФ, – добавляет мэр города.
Глава Мелитополя добавляет: из уст российского чиновника вчера прозвучала ключевая фраза, что этот город России безразличен, потому что основная задача местных предпринимателей – восстанавливать Донбасс и Мариуполь.
Посетил город накануне и чиновник из Крыма, уполномоченный отвечать за восстановление финансовой системы в Мелитополе.
– Оккупанты на бумажке формата А4 сделали вывеску какого-то “Дальневосточного банка”, в котором сейчас заставляют открывать счета предпринимателей, чтобы украсть еще и безналичные средства, потому что наличные украли уже давно, – отметил мэр Мелитополя.
В этом же банке российские захватчики пробуют открыть счета для коммунальных компаний, чтоб похищать денежные средства и на их счетах.
Напомним, что информация о взрыве, а затем стрельбе возле комендатуры во временно оккупированном Мелитополе появилась днем 18 мая.
Впоследствии стало известно о дистанционном подрыве бронепоезда с российскими военнослужащими.
Повредив два железнодорожных пути, украинцам удалось остановить бронепоезд, в десяти вагонах которого в Мелитополь везли боеприпасы, и локомотив с десятью цистернами горюче-смазочных материалов, следовавший за ним.
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