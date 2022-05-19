Май, 19 в 14:20

Стрельбу у российской комендатуры во временно захваченном Мелитополе Запорожской области 18 мая устроили оккупанты.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил городской глава Иван Федоров.

По его словам, противостояние Вооруженных сил Украины, специальных служб и партизанского движения в городе накануне было очень насыщенным.

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Сначала украинцам удалось взорвать бронепоезд, в котором захватчики везли в Мелитополь боеприпасы.

А затем взрывы прогремели возле временно захваченного оккупантами здания военно-гражданской администрации.

– Рашисты начали между собой перестрелку, потому что не могли выяснить, кто и откуда по ним стреляет, – объяснил Иван Федоров.

По его словам, события 18 мая особенно значимы, потому что в этот день в город как раз прибыли очередные гастролеры из РФ.

– По неофициальной информации, вчера в Мелитополь приезжал некий вице-премьер-министр РФ, чтобы посетить наши медицинские, социальные и учебные заведения и рассказать, как хорошо здесь будет строиться РФ, – добавляет мэр города.

Глава Мелитополя добавляет: из уст российского чиновника вчера прозвучала ключевая фраза, что этот город России безразличен, потому что основная задача местных предпринимателей – восстанавливать Донбасс и Мариуполь.

Посетил город накануне и чиновник из Крыма, уполномоченный отвечать за восстановление финансовой системы в Мелитополе.

– Оккупанты на бумажке формата А4 сделали вывеску какого-то “Дальневосточного банка”, в котором сейчас заставляют открывать счета предпринимателей, чтобы украсть еще и безналичные средства, потому что наличные украли уже давно, – отметил мэр Мелитополя.

В этом же банке российские захватчики пробуют открыть счета для коммунальных компаний, чтоб похищать денежные средства и на их счетах.

Напомним, что информация о взрыве, а затем стрельбе возле комендатуры во временно оккупированном Мелитополе появилась днем ​​18 мая.

Впоследствии стало известно о дистанционном подрыве бронепоезда с российскими военнослужащими.

Повредив два железнодорожных пути, украинцам удалось остановить бронепоезд, в десяти вагонах которого в Мелитополь везли боеприпасы, и локомотив с десятью цистернами горюче-смазочных материалов, следовавший за ним.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 85-е сутки.

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