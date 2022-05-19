Росіяни вдаються до контратак на Харківському напрямку – Генштаб ЗСУ
Російські військові проводять контратаки на Харківському напрямку, щоб відновити втрачені позиції.
Таку інформацію оприлюднили в Генеральному штабі Збройних сил України.
Нині, наголошує українська сторона, окупанти прагнуть втримати зайняті рубежі.
Щоб досягти мети на цьому напрямку, ворог залучає також диверсійно-розвідувальні групи.
Нагадаємо, що напередодні українські військові звільнили від російських загарбників селище Дементіївка Харківської області, що розташоване лише за 10-15 км від адміністративного кордону України з РФ.
А 16 травня витіснив росіян та вийшов на ділянку державного кордону 227 батальйон 127 бригади Сил територіальної оборони ЗСУ міста Харкова.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 85-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.