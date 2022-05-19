Росіяни вдаються до контратак на Харківському напрямку – Генштаб ЗСУ

Травень, 19 в 7:27

Російські військові проводять контратаки на Харківському напрямку, щоб відновити втрачені позиції.

Таку інформацію оприлюднили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Нині, наголошує українська сторона, окупанти прагнуть втримати зайняті рубежі.

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Щоб досягти мети на цьому напрямку, ворог залучає також диверсійно-розвідувальні групи.

Нагадаємо, що напередодні українські військові звільнили від російських загарбників селище Дементіївка Харківської області, що розташоване лише за 10-15 км від адміністративного кордону України з РФ.

А 16 травня витіснив росіян та вийшов на ділянку державного кордону 227 батальйон 127 бригади Сил територіальної оборони ЗСУ міста Харкова.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 85-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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