Анджей Дуда виступить перед Верховною Радою 22 травня
22 травня в Україні з робочим візитом перебуває президент Польщі Анджей Дуда.
Про візит очільника Польщі сповістила його канцелярія.
Prezydent @AndrzejDuda przebywa na Ukrainie. W niedzielę w Radzie Najwyższej w Kijowie wygłosi orędzie jako pierwsza głowa obcego państwa od wybuchu wojny. pic.twitter.com/ro2qIISh8O
— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) May 21, 2022
Відомо, що Анджей Дуда 22 травня виступить у парламенті.
– У неділю Анджей Дуда виступить з промовою у Верховній Раді в Києві як перший глава іноземної держави з початку війни, – повідомили в канцелярії президента Польщі.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 88-му добу.
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Джерело: Kancelaria Prezydenta