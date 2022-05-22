Анджей Дуда виступить перед Верховною Радою 22 травня

Травень, 22 в 10:33

22 травня в Україні з робочим візитом перебуває президент Польщі Анджей Дуда.

Про візит очільника Польщі сповістила його канцелярія.

Prezydent @AndrzejDuda przebywa na Ukrainie. W niedzielę w Radzie Najwyższej w Kijowie wygłosi orędzie jako pierwsza głowa obcego państwa od wybuchu wojny. pic.twitter.com/ro2qIISh8O — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) May 21, 2022

Зараз дивляться

Відомо, що Анджей Дуда 22 травня виступить у парламенті.

– У неділю Анджей Дуда виступить з промовою у Верховній Раді в Києві як перший глава іноземної держави з початку війни, – повідомили в канцелярії президента Польщі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 88-му добу.

За ситуацією на фронті можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Kancelaria Prezydenta