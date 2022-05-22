22 мая в Украине с рабочим визитом находится президент Польши Анджей Дуда.

О визите главы Польши известила его канцелярия.

Prezydent @AndrzejDuda przebywa na Ukrainie. W niedzielę w Radzie Najwyższej w Kijowie wygłosi orędzie jako pierwsza głowa obcego państwa od wybuchu wojny. pic.twitter.com/ro2qIISh8O — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) May 21, 2022

Известно, что Анджей Дуда 22 мая выступит в парламенте.

– В воскресенье Анджей Дуда выступит с речью в Верховной Раде в Киеве как первый глава иностранного государства с начала войны, – сообщили в канцелярии президента Польши.

3 мая благодаря средствам видеосвязи к украинским депутатам и главе государства обращался премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Напомним, что месяц назад, 13 апреля, президент Польши Анджей Дуда уже встречался с главой Украины Владимиром Зеленским в сопровождении президентов Литвы, Латвии и Эстонии.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 88-е сутки.

Источник: Kancelaria Prezydenta

