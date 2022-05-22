РФ зруйнувала минулі протиріччя між Україною та Польщею – Зеленський

Травень, 22 в 14:53

Президент України Володимир Зеленський стверджує, що Російська Федерація своїм нападом 24 лютого мимоволі змусила Україну та Польщу забути про суперечки щодо спільного минулого.

Про це Зеленський сказав під час виступу у Верховній Раді у неділю, 22 травня.

– В один день стало ясно, що всі ці протиріччя не мають сили, коли є така загроза. Загроза виживанню наших народів. Ми з Анджеєм прагнули справжнього розуміння між нашими народами, разом розбирали це “сховище” на загальному кордоні. Але українські кордони перейшли ті, хто хоче інших меморіалів, присвячених зовсім не миру, – наголосив президент.

Він додав, що всі ми захищаємо спільний для нас всесвіт під назвою свобода та незалежність у часи, коли хтось робить варварство “космічного масштабу”.

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– Такого ж (космічного – Ред.) масштабу сьогодні досягають розуміння, взаємодія, дружба та братерство України та Польщі. 24 лютого ми почали писати новий том нашої спільної історії. Єдність наших народів має тривати вічність. Його ніколи більше не має ганьбити ворожнеча, – зазначив Зеленський.

За словами президента, між Україною та Польщею зараз настали такі часи єдності та розуміння, до яких колись закликали низка видатних діячів, починаючи з Папи Івана Павла ІІ.