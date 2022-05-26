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Факти / Україна

Миколаївські десантники знищили кілька броньованих машин окупантів разом із екіпажем

Маліновська Ангеліна, Редактор сайту
Миколаївські десантники знищили кілька броньованих машин окупантів разом із екіпажем

Бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади знищили кілька броньованих машин російських окупантів разом із екіпажем.

– Кожен окупант, який прийшов на нашу землю, отримає свою кулю, кожна одиниця ворожої техніки перетвориться на обгорілий металобрухт, — зауважив офіцер артилерійського підрозділу 79 ОДШБ.

Миколаївські десантники знищили кілька броньованих машин окупантів разом із екіпажем / 4 фотографии

До речі, українські десантники неодноразово демонстрували свою професійність, силу та відвагу. Наприклад, 22 травня львівські десантники в небі над Україною збили російський військовий штурмовик Су-25 Грач, який коштував понад $11 млн. Також львівські десантники дев’ять разів зривали спробу окупантів переправи через річку та розгромили цілий батальйон.

Джерело: 79 окрема десантно-штурмова бригада Миколаїв

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