Травень, 25 в 21:06

Бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади знищили кілька броньованих машин російських окупантів разом із екіпажем.

– Кожен окупант, який прийшов на нашу землю, отримає свою кулю, кожна одиниця ворожої техніки перетвориться на обгорілий металобрухт, — зауважив офіцер артилерійського підрозділу 79 ОДШБ.

Миколаївські десантники знищили кілька броньованих машин окупантів разом із екіпажем / 4 фотографии

До речі, українські десантники неодноразово демонстрували свою професійність, силу та відвагу. Наприклад, 22 травня львівські десантники в небі над Україною збили російський військовий штурмовик Су-25 Грач, який коштував понад $11 млн. Також львівські десантники дев’ять разів зривали спробу окупантів переправи через річку та розгромили цілий батальйон.

Джерело: 79 окрема десантно-штурмова бригада Миколаїв