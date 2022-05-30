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Факти / Україна
Юля Захарченко |
Успішний контрнаступ ЗСУ та вибухи на Херсонщині: що відбувається на 96-ту добу війни (онлайн)

Успішний контрнаступ ЗСУ та вибухи на Херсонщині: що відбувається на 96-ту добу війни (онлайн)

Україна отримає від Німеччини €1 млрд грантової підтримки.

Вперше в історії продано кубок Євробачення: Kalush Orchestra зібрали $900 тис. на потреби ЗСУ.

Президент України Зеленський звільнив начальника Управління СБУ Харківщини.

В Європейському Союзі не змогли схвалити шостий пакет санкцій проти країни-агресора Росії.

Польща передасть Україні три батареї самохідних артилерійських установок AHS Krab – 18 одиниць самохідних 155-мм гаубиць.

На півдні від Кривого Рогу Збройні сили України здійснили успішну контратаку.

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00:56 - 30 травня

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори з головою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем. Вони обговорили запровадження шостого пакета санкцій проти країни-агресора Росії.

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00:51 - 30 травня

Окупанти продовжують обстрілювати з боку РФ прикордонні населені пункти Сумської області. Лише вчора за 25 хвилин спостерігачі зафіксували близько 30 вибухів в районі Бояро-Лежачі. Втрат серед особового складу та техніки немає, повідомили в Оперативному командуванні Північ.

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00:45 - 30 травня

Російські війська обстріляли Новий Буг на Миколаївщині. Зафіксовано значні руйнування у центрі міста, повідомила Новобузька міська рада. Місцевих жителів закликають залишатися в укриттях.

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00:40 - 30 травня

Місцеві ЗМІ пишуть про три потужні вибухи у прикордонному районі Курської області Росії.

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00:37 - 30 травня

Окрім кришталевого мікрофона Євробачення-2022 Kalush Orchestra продали й фронтментську рожеву панаму за 11 млн грн, повідомив Сергій Притула.

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00:29 - 30 травня

Сумський район. Пролунало декілька вибухів, повідомив глава Сумської ОВА Дмитро Живицький.

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00:22 - 30 травня

У Київській області встановлюють тимчасові модульні містечка для родин, які втратили житло, через повномасштабну російську агресію.

– Вщент зруйновані 161 багатоповерхівка та 4 674 приватні будинки, – розповів глава Київської ОВА Олексій Кулеба.

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00:15 - 30 травня

У Мерефі на Харківщині зараз сильна пожежа після вибухів. Інформація перевіряється.

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00:12 - 30 травня

Євросоюз так і не зміг домовитися про ембарго на російську нафту за день до запланованого саміту ЄС. Європейські дипломати намагатимуться досягти прогресу в цьому питанні перед самітом, який відбудеться 30-31 травня.

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00:04 - 30 травня

Українська влада уклала всі можливі угоди на постачання зброї, проте на їхнє виконання потрібен час, зазначила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

– Щоб Україна мала паритетний рівень у боях, нам потрібен ще певний час, – розповіла Маляр.

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