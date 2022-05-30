Успішний контрнаступ ЗСУ та вибухи на Херсонщині: що відбувається на 96-ту добу війни (онлайн)
Україна отримає від Німеччини €1 млрд грантової підтримки.
Вперше в історії продано кубок Євробачення: Kalush Orchestra зібрали $900 тис. на потреби ЗСУ.
Президент України Зеленський звільнив начальника Управління СБУ Харківщини.
В Європейському Союзі не змогли схвалити шостий пакет санкцій проти країни-агресора Росії.
Польща передасть Україні три батареї самохідних артилерійських установок AHS Krab – 18 одиниць самохідних 155-мм гаубиць.
На півдні від Кривого Рогу Збройні сили України здійснили успішну контратаку.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори з головою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем. Вони обговорили запровадження шостого пакета санкцій проти країни-агресора Росії.
Окупанти продовжують обстрілювати з боку РФ прикордонні населені пункти Сумської області. Лише вчора за 25 хвилин спостерігачі зафіксували близько 30 вибухів в районі Бояро-Лежачі. Втрат серед особового складу та техніки немає, повідомили в Оперативному командуванні Північ.
Російські війська обстріляли Новий Буг на Миколаївщині. Зафіксовано значні руйнування у центрі міста, повідомила Новобузька міська рада. Місцевих жителів закликають залишатися в укриттях.
Місцеві ЗМІ пишуть про три потужні вибухи у прикордонному районі Курської області Росії.
Окрім кришталевого мікрофона Євробачення-2022 Kalush Orchestra продали й фронтментську рожеву панаму за 11 млн грн, повідомив Сергій Притула.
Сумський район. Пролунало декілька вибухів, повідомив глава Сумської ОВА Дмитро Живицький.
У Київській області встановлюють тимчасові модульні містечка для родин, які втратили житло, через повномасштабну російську агресію.
– Вщент зруйновані 161 багатоповерхівка та 4 674 приватні будинки, – розповів глава Київської ОВА Олексій Кулеба.
У Мерефі на Харківщині зараз сильна пожежа після вибухів. Інформація перевіряється.
Євросоюз так і не зміг домовитися про ембарго на російську нафту за день до запланованого саміту ЄС. Європейські дипломати намагатимуться досягти прогресу в цьому питанні перед самітом, який відбудеться 30-31 травня.
Українська влада уклала всі можливі угоди на постачання зброї, проте на їхнє виконання потрібен час, зазначила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
– Щоб Україна мала паритетний рівень у боях, нам потрібен ще певний час, – розповіла Маляр.