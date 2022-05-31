Травень, 31 в 18:31

Адміністрація президента США Джо Байдена планує надати Україні керовану ракетну систему, здатну вражати цілі на відстані понад 40 миль (близько 64 км).

Про це виданню Wall Street Journal повідомили американські чиновники, тим самим надавши нові подробиці про плани військової допомоги для України від США.

Керована реактивна система залпового вогню, яку планують відправити США, має приблизно вдвічі більшу дальність стрільби, ніж гаубиці M777, які США надали Україні.

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Минулого тижня американські чиновники заявили, що Білий дім близький до ухвалення рішення про те, які ракети надати Києву, але не назвали конкретну зброю, яку буде відправлено.

Наприкінці 30 травня офіційні особи зі США заявили, що мета відправки керованої реактивної системи залпового вогню – GMLRS – полягає в тому, щоб посилити вогневу міць України проти російських військ, які вторглися до Донбасу, не дозволяючи Києву розширювати війну вглиб російської території.

Раніше президент США Джо Байден зазначив, що він хоче уникнути ескалації напруженості у відносинах з Росією, щоб ракетні системи, поставлені Україні, не могли завдавати ударів по РФ.

Видання зазначає, що ракети, що будуть відправлені в Україну, мають набагато менший радіус дії, ніж тактичні ракети США, які можуть пролетіти понад 185 миль (близько 298 км) і які адміністрація не включає в свій наступний пакет озброєнь для України.

Поки що невідомо, скільки саме ракет GMLRS поставлять США до України.

Один чиновник сказав, що вони можуть прибути в Україну протягом декількох тижнів. Навчання їх використання почнеться швидко і займе щонайменше 10 днів.

Ракети будуть встановлені на колісну пускову установку під назвою High Mobility Artillery Rocket System, тобто Високомобільна артилерійська ракетна система.

Очікується, що адміністрація президента США оголосить про своє рішення цього тижня. Прессекретар Ради національної безпеки Сполучених Штатів відмовилася від коментарів, сказавши лише, що мобільні ракети розглядаються для використання в Україні.

На відміну від битви за Київ та міські центри, боротьба за українську територію на Донбасі здебільшого ведеться за допомогою артилерії. Українські чиновники вже давно хочуть отримати ракети більшої дальності, стверджуючи, що така зброя потрібна для того, щоб зупинити і обернути російське вторгнення.

Зброя, що запитується Україною, включає реактивні системи залпового вогню, або РСЗВ, які являють собою мобільні гусеничні артилерійські установки, здатні випускати десятки ракет.

Американські офіційні особи заявили, що система GMLRS дасть Україні можливість завдавати ударів по російських цілях на всій території Донбасу.

Система виробляється компанією Lockheed Martin Corp., яка відносить ракети до “родини боєприпасів MLRS”, оскільки вони можуть запускатися як з гусеничної пускової установки MLRS, так і з колісної пускової установки High Mobility Artillery Rocket System.

Після вторгнення Росії 24 лютого США відправили складніші системи озброєнь, починаючи з ручних ракет Stinger і Javelin і закінчуючи гаубицями M777 і незабаром GMLRS.