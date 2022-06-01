Фронтову ситуацію треба оцінювати комплексно – Зеленський присоромив “радників” ЗСУ

Травень, 31 в 23:45

Президент Володимир Зеленський звернувся до тих, хто намагається вказувати ЗСУ, як варто воювати. Адже ситуацію на фронті варто оцінювати повністю, а не лише тими напрямками, де найскладніша ситуація.

– Хочу сьогодні звернутись і до тих в Україні, хто намагається, скажімо так, підганяти Збройні сили нашої держави чи вказувати, як треба наступати й де відкинути ворогів найперше. Україна цінує кожну думку. Але Україна цінує насамперед кожне життя. І це аксіома. І Україна ніколи не робитиме, як Росія, яка кидає людей у пекло боїв лише тому, що в Москві побажали щось захопити за декілька днів або до певної дати, – заявив Зеленський.

Він наголосив, що українські підрозділи роблять все для оборони держави та зривають плани окупанта.

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