Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

Фронтову ситуацію треба оцінювати комплексно – Зеленський присоромив “радників” ЗСУ

Євгенія Шапоренко, журналістка розділу Lifestyle
Фронтову ситуацію треба оцінювати комплексно – Зеленський присоромив “радників” ЗСУ

Президент Володимир Зеленський звернувся до тих, хто намагається вказувати ЗСУ, як варто воювати. Адже ситуацію на фронті варто оцінювати повністю, а не лише тими напрямками, де найскладніша ситуація.

– Хочу сьогодні звернутись і до тих в Україні, хто намагається, скажімо так, підганяти Збройні сили нашої держави чи вказувати, як треба наступати й де відкинути ворогів найперше. Україна цінує кожну думку. Але Україна цінує насамперед кожне життя. І це аксіома. І Україна ніколи не робитиме, як Росія, яка кидає людей у пекло боїв лише тому, що в Москві побажали щось захопити за декілька днів або до певної дати, – заявив Зеленський.

Він наголосив, що українські підрозділи роблять все для оборони держави та зривають плани окупанта.

Зараз дивляться

– Фронтову ситуацію треба оцінювати комплексно. Не по одній ділянці, де найбільш жорстко і яка привертає найбільшу увагу, а по всьому фронту, – наголосив український лідер.

Читайте
Щойно запрацює шостий пакет, одразу почнемо готувати сьомий - Зеленський

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка