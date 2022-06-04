Червень, 04 в 10:57

В Україні ще дві дитини дістали поранення внаслідок розв’язаної РФ повномасштабної війни.

Оновлені дані станом на ранок 4 червня оприлюднив Офіс генерального прокурора.

– Більш ніж 726 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Станом на ранок 4 червня офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося – 261. Зросла кількість поранених – 465 (напередодні повідомлялося про 463 дитини, – Ред.), – йдеться в повідомленні.

Так, 2 червня російські окупанти обстріляли з артилерії село Мар’янське (Криворізький район Дніпропетровської області). Унаслідок цього зазнала поранень жінка та двоє її дітей 10 та 7 років.

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Найбільше дітей постраждали в Києві (16) та 10 областях України: Донецькій (187), Київській (116), Харківській (112), Чернігівській (68), Луганській (52), Херсонській (52), Миколаївській (47), Запорізькій (29), Сумській (17), Житомирській (15).

У відомстві наголосили, що ці цифри не є остаточними. Зараз триває робота зі встановлення злочинів РФ у місцях активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях України.

В Офісі генпрокурора також навели дані щодо руйнувань закладів освіти в Україні. Так, через постійні бомбардування та обстріли окупантів пошкоджено 1 938 закладів освіти, 182 із них зруйновано повністю.

За даними МВС України, з початку повномасштабної війни окупанти вивезли до РФ мінімум 234 тис. українських дітей. Для сиріт існує загроза подальшого незаконного усиновлення в Росії.

Крім того, через збройну агресію РФ понад 4 млн українських дітей були змушені переміститися до тимчасового прихистку на території України чи за кордоном.