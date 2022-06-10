Україна, швидше за все, отримає підтримку Єврокомісії на шляху до членства в ЄС – Bloomberg

Червень, 09 в 23:34

Україна, швидше за все, отримає підтримку Єврокомісії на шляху членства до ЄС.

Про це пише американське видання Bloomberg із посиланням на свої джерела.

Очікується, що виконавчий орган Європейського Союзу – Єврокомісія – наступного тижня рекомендуватиме надати Україні статус кандидата, що є ключовим кроком на довгому шляху до членства в ЄС, за словами людей, знайомих із цим питанням.

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Рекомендація, яка має бути обговорена та прийнята колегією комісарів ЄС, супроводжуватиметься умовами, пов’язаними з верховенством закону та антикорупційним законодавством, сказали люди, які відмовилися назвати своє ім’я у зв’язку з конфіденційним питанням.

– Це рішення буде важливим для України, яка зробила ставку у своєму політичному майбутньому на тісніші стосунки з Європою. Проте не існує прискореного шляху для прискорення тривалого процесу членства, і Україна ще має подолати заперечення ключових держав, які виступали проти розширення блоку, – пише видання.

При цьому остаточний висновок Європейської комісії, навіть якщо він буде позитивним, вимагатиме схвалення держав-членів ЄС, перш ніж Україні буде офіційно надано цей статус.

Наразі лідери Євросоюзу мають намір обговорити це питання в Брюсселі 23-24 червня, і кілька країн уже заявили, що вони проти цього кроку, стверджуючи, що Україні не може бути віддана перевага перед існуючими кандидатами.

Процес членства включає складний набір кроків і умов, який зазвичай триває понад десять років.

Водночас очікується, що висновок Єврокомісії буде винесено 17 червня, сказали джерела Bloomberg.

Президент України Володимир Зеленський подав офіційну заявку на вступ до ЄС наприкінці лютого, а голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн передала українському президентові опитувальник для вступу до ЄС під час свого візиту до Києва у квітні. Фон дер Ляйєн неодноразово заявляла, що Україна належить до європейської родини.

Раніше деякі країни-члени, включно з Нідерландами, виступали проти підтримки заявки Києва, тоді як більшість, включаючи Італію, виступають за неї.

Країни, включаючи Польщу, Литву та Ірландію, заявили на зустрічі послів ЄС у середу, що вони хочуть, щоб лідери ЄС ухвалили чітке рішення та надали статус кандидата, за словами чиновників, знайомих із перебігом переговорів. Естонія наголосила на необхідності дати надію Україні.

При цьому представник Німеччини заявив, що результатом може стати умовний статус кандидата, повідомили чиновники.

У дипломатичній ноті, з якою ознайомилося агентство Bloomberg, Данія заявила, що Україна недостатньо відповідає критеріям, пов’язаним із стабільністю інститутів, які гарантують демократію, верховенство закону, права людини, повагу та захист меншин. Києву необхідно “фундаментально покращити законодавчу та інституційну базу”, щоб досягти прогресу у всіх цих областях, йдеться у ноті.

Копенгаген вважає, що Україна “загалом перебуває на дуже ранній стадії” щодо готовності взяти на себе зобов’язання щодо членства в ЄС і створити функціонувальну ринкову економіку або стати конкурентоспроможною на єдиному ринку.

– Статус кандидата, якщо його буде надано, офіційно розпочне процедуру вступу до ЄС. Хорватія була останньою країною, що приєдналася до блоку, і процес розгляду її заявки тривав 10 років, перш ніж її було офіційно прийнято у 2013 році, – зазначає видання.

Раніше надати Україні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу рекомендував Європарламент.

Перед цим заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква заявив, що Європейська Комісія, найімовірніше, дасть позитивний висновок щодо надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС.