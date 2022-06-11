Червень, 11 в 18:36

У Маріуполі трактор МНС Росії підірвався на міні, внаслідок чого загинули три людини, усі росіяни.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму каналі в Telegram.

– Прямо зараз на території біля колишнього супермаркету OBI на міні підірвався трактор МНС Росії. Два працівники МНС окупантів та один російський військовий загинули на місці. Новина, яку сумною назвати важко. Відплата є невідворотно, – написав він.

Раніше Петро Андрющенко повідомляв, що у Маріуполі майже під половиною багатоповерхівок знаходять по 50-100 тіл загиблих, найбільше – під руїнами хрущовок.

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Від початку вторгнення країни-агресора у місті на Азові загинуло близько 22 тис. мирних мешканців. У заблокованому Маріуполі досі знаходиться понад 100 тис. жителів.

Місцева влада неодноразово повідомляла, що на території Маріуполя є загроза екологічної та епідемічної катастрофи. Зокрема, у місті спостерігається ситуація з поширенням холери. В результат чого, Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) завезла в регіон препарати для лікування та вакцинації на випадок спалаху холери у Маріуполі.

Джерело: Андрющенко Time