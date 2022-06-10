Червень, 10 в 19:38

Франція готова взяти участь в операції з розблокування Одеського порту для подальшого вивезення звідти українського зерна.

Про це поінформували в пресслужбі Єлисейського палацу. Там зазначили, що така операція повинна дозволити кораблям заходити до порту, попри заміноване море, та експортувати українське зерно в країни, які його потребують.

– Ми перебуваємо в розпорядженні сторін, щоб відбулася операція, яка дозволить отримати цілковито безпечний доступ до Одеського порту, тобто щоб можна було проводити судна попри те, що море заміноване, – наголосив у коментарі французьким ЗМІ один із радників президента Франції Еммануеля Макрона.

У Єлисейському палаці також запевнили, що Франція бажає перемоги Україні у розв’язаній РФ повномасштабній війні. Таким чином там прокоментували критику на адресу Макрона через його заклики “не принижувати Росію”.

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– Як уже мав нагоду сказати президент (Еммануель Макрон, – Ред.), ми бажаємо Україні перемоги. Ми прагнемо відновлення територіальної цілісності України. Ми хочемо, щоб цей конфлікт, ця війна РФ проти України припинилася якнайшвидше, – зазначається в заяві.

Як відомо, Україна разом із ООН та країнами-партнерами обговорює можливість розблокування українського морського експорту. Гарантом, зокрема, готова виступити Туреччина.

Українські порти на Чорному моря блокує Росія. Країна-агресор вдається до шантажу та хоче домогтися скасування західних санкцій в обмін на відновлення експорту з України.

Як повідомляв президент Володимир Зеленський, у портах заблоковано понад 20 млн тонн сільськогосподарських культур. Блокування експорту загрожує глобальною продовольчою кризою.

Паралельно з морською блокадою РФ масово краде зерно з тимчасово окупованих територій України. Відомо про близько 600 тис. тонн аграрної продукції, вкраденої з українських підприємств. Близько 100 тис. тонн продукції було переправлено до Сирії.

Джерело: Le Figaro, BFM TV