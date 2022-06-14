Червень, 14 в 20:22

Президент України Володимир Зеленський заявив, що такої антикорупційної інфраструктури, яка є в Україні, немає в багатьох країнах Європейського Союзу.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час бесіди із журналістами з Данії.

За його словами, Данія гратиме ключову роль у наданні Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

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Він звернув увагу на те, що офіційний Копенгаген має питання щодо антикорупційної інфраструктури України.

– Я вважаю, що ці питання виникають через те, що данська громадськість поінформована не повністю щодо того, що в Україні відбувалося до війни і що відбувається нині. Користуючись моментом, хотів би вам сказати: гадаю, що така розвинена антикорупційна інфраструктура, що є і під час війни, і до війни, як в Україні, відсутня в багатьох країнах Європейського Союзу, – заявив Володимир Зеленський.

Він навів у приклад такі органи, як Національне антикорупційне бюро України (НАБУ), Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) та Вищий антикорупційний суд (ВАС).

– Ми працювали з державами-партнерами, з Венеціанською комісією. Ми зробили велику роботу до війни. За 2,5 роки антикорупційна структура стала повністю працюючою. Два головні закони щодо судової реформи, за які не могли проголосувати 30 років, були проголосовані Радою та розпочали свою роботу, – сказав президент.

Український лідер визнав, що Україна мала проблеми з Конституційним судом (КСУ), який заблокував роботу антикорупційних органів.

– Але ми увійшли до політичної війни всередині держави. Ми розблокували рішення КСУ, і антикорупційним органам було повернуто абсолютно всі повноваження… Є також уповільнені речі щодо відбору суддів складом комісій, які не змогли нормально працювати, коли розпочалася війна, – додав президент.

Володимир Зеленський зазначив, що Україна виконала вже 100% із того, що вона могла зробити.

– Все, що ми робили щодо антикорупційної структури, щодо судової реформи, все, що ми робимо щодня – це все пов’язано не зі вступом до ЄС. Ми це робимо для себе. Тому що ми хочемо, щоб Україна була сучасною, швидкою, без бюрократії, – підсумував він.

Раніше стало відомо, що деякі країни ЄС, зокрема Данія, мають питання щодо того, чи гідна Україна отримання статусу кандидата для вступу до Євросоюзу.

Пізніше стала відома дата оголошення висновків за заявкою України на набуття статусу кандидата на членство у Європейському Союзі – це 17 червня.