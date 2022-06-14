Червень, 14 в 17:42

У тимчасово окупованому місті Нова Каховка (Херсонська область) у вівторок, 14 червня, лунають вибухи.

Про це пишуть місцеві ЗМІ та користувачі соціальних мереж.

Є поки що непідтверджена інформація, що Збройні сили України вдарили по складу боєприпасів російських окупантів. І зараз у місті відбувається їх детонація, тому місцеві мешканці й чують вибухи.

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Варто зазначити, що сьогодні вдень було чути вибухи в тимчасово окупованому Херсоні. З’явилася інформація, що в місті біля будівлі обладміністрації підірвано службовий автомобіль місцевого гауляйтера Володимира Сальдо. Проте згодом коллаборант вийшов на зв’язок та заявив, що він ще живий.

Днями повідомлялося, що українські війська у Херсонській області ведуть контрнаступ на трьох напрямках та звільнили від окупантів селище Таврійське.

Станом на 14 червня в Генеральному штабу ЗСУ повідомляли, що в районах населених пунктів Станіслав, Томина Балка, Дослідне Херсонської області ворог розгорнув до двох реактивних батарей та близько однієї батареї ствольної артилерії.

Джерело: Мост-Херсон