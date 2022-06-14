Зеленський сказав, коли Україна буде готова до переговорів щодо закінчення війни

Червень, 14 в 14:33

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до переговорів щодо закінчення війни, коли конфлікт буде готова закінчити Росія, тобто друга сторона.

Про це він сказав в інтерв’ю німецькому телеканалу ZDF.

– Ми точно знаємо, що робимо. Я не маю жодних сумнівів. Ми готові говорити лише тоді, коли друга сторона буде готова закінчити війну. Часу на розмови немає, – наголосив глава держави.

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За його словами, час нині працює на ворога, тож треба діяти.

Україна наразі втрачає своїх людей, але вона втратить усе, якщо поступиться Росії у цій війні, вважає Зеленський.

– Дуже важливо, що канцлер Шольц приїжджає зараз, під час війни, – так президент підтвердив візит до Києва канцлера Німеччини.

Президент розповів і про очікування від цього візиту: це військова підтримка з боку Німеччини, а також особиста впевненість Шольца у тому, що Україна має бути в ЄС.

– Я б уточнив одну важливу річ – нам потрібна від канцлера Шольца впевненість у тому, що вони підтримають Україну. Він і його уряд повинен сам для себе обрати не бути балансом між Україною і відносинами з РФ, а обрати для себе, хто у пріоритеті. Тому що я відчуваю, що народ Німеччини це зробив, а для керівництва це завжди складно, оскільки багато різних викликів. Я це розумію. Але дуже на це розраховую, – підсумував Зеленський.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 111-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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