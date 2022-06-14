Зеленський сказав, коли Україна буде готова до переговорів щодо закінчення війни
Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до переговорів щодо закінчення війни, коли конфлікт буде готова закінчити Росія, тобто друга сторона.
Про це він сказав в інтерв’ю німецькому телеканалу ZDF.
– Ми точно знаємо, що робимо. Я не маю жодних сумнівів. Ми готові говорити лише тоді, коли друга сторона буде готова закінчити війну. Часу на розмови немає, – наголосив глава держави.
За його словами, час нині працює на ворога, тож треба діяти.
Україна наразі втрачає своїх людей, але вона втратить усе, якщо поступиться Росії у цій війні, вважає Зеленський.
– Дуже важливо, що канцлер Шольц приїжджає зараз, під час війни, – так президент підтвердив візит до Києва канцлера Німеччини.
Президент розповів і про очікування від цього візиту: це військова підтримка з боку Німеччини, а також особиста впевненість Шольца у тому, що Україна має бути в ЄС.
– Я б уточнив одну важливу річ – нам потрібна від канцлера Шольца впевненість у тому, що вони підтримають Україну. Він і його уряд повинен сам для себе обрати не бути балансом між Україною і відносинами з РФ, а обрати для себе, хто у пріоритеті. Тому що я відчуваю, що народ Німеччини це зробив, а для керівництва це завжди складно, оскільки багато різних викликів. Я це розумію. Але дуже на це розраховую, – підсумував Зеленський.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 111-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.