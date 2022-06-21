Не два-три роки: Арестович спрогнозував, коли закінчиться війна

Червень, 21 в 10:55

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович припускає, що війна Росії проти України може тривати максимум до наступного літа.

– Я не думаю, що це триватиме два-три роки. Максимум – до наступного літа. Дурні рано чи пізно закінчуються навіть у Росії, – сказав Олексій Арестович в ефірі Фейгін Live.

Передусім радник Офісу президента хоче подивитись, як у найближчі чотири місяці росіяни виконуватимуть план, підписаний на рівні вищого політичного керівництва, про щомісячне постачання 10 батальйонно-тактичних груп.

– Я дуже сумніваюся, що росіянам це вдасться, зважаючи на ті Т-62 та Т-80, які вони притягли. Навіть з огляду на їхні зусилля біля Сєвєродонецька. Там же так: туди три танки поїхали, туди – чотири, там рота, там взвод проскочив. Батальйонами вже ніхто не ходить. Усе розпадається на маленькі локальні бої, а це ж один із основних їхніх напрямків – їм же довели завдання вийти на межі Луганської області, – наголошує Олексій Арестович.

Усі ці факти, переконаний радник керівника Офісу президента, вказують на те, що росіяни вже свою ціну сплатили, і перспективи на найближчі чотири-п’ять місяців у них дуже похмурі.

Зараз дивляться

– Вони (російські військові, – Ред.) зношуються. У багатьох підрозділах – по 30% відмовників. Часто відмовляються від виконання завдань цілі підрозділи. Є повторні відмови, а це основний несприятливий показник. У багатьох підрозділах – 30-50% старого озброєння, резервістів багато… – говорить про проблеми армії РФ Олексій Арестович.

Крім того, переконаний він, після значного оперативного успіху ЗСУ, наприклад, взяття Херсону, окупанти почнуть ставити питання про те, навіщо в Україні загинули десятки тисяч їхніх військових, якщо Україна повертає втрачені позиції.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 118-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Фейгін Live