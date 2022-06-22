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Факти / Україна

РФ хоче розгорнути багато резервних підрозділів на Донбасі – британська розвідка

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

Росія готується до розгортання значної кількості резервних підрозділів на Донбасі.

Про таку імовірність повідомили в розвідці Міноборони Великої Британії.

В оборонному відомстві припускають, що нині РФ, не припиняючи обстріли, намагається охопити район Сєвєродонецька через Ізюм на півночі та Попасну на півдні.

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ISW

Водночас у британській розвідці відзначають, що російська влада не оприлюднює інформацію про загальну кількість військових втрат в Україні з 25 березня.

Однак, додають у розвідці Міноборони Великої Британії, такі дані публікує самопроголошена “ДНР”.

– Станом на 16 червня “ДНР” визнала, що загинули вже 2 128 військових, ще 8 897 дістали поранення.

Рівень втрат “ДНР” від її початкової сили сягнув близько 55%, що є доказом надзвичайного виснаження російських та проросійських сил на Донбасі, – повідомляють у Міноборони Великої Британії.

Не виключають у британській розвідці, що сили так званої ДНР оснащені застарілою зброєю та технікою.

З огляду на це, в оборонному відомстві припускають, що для результату війни для обох сторін все більш важливою стає здатність створювати та розгортати резервні підрозділи на фронті.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 119-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ministry of Defence

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