Червень, 25 в 17:37

У Росії зараз ламають голову над тим, що робити з тимчасово окупованими територіями України, зокрема в Херсонській області. Певні кроки Кремль може здійснити вже на початку вересня.

Про це розповів в одному з інтерв’ю представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький, відповідаючи на запитання, як зараз виглядають дедлайни Кремля у війні проти України.

За словами представника ГУР, першою “знаковою” датою для окупантів може бути 11 вересня. Цього дня в РФ хочуть провести єдиний день голосування. А тому цілком можлива організація псевдореферендумів, на яких “вирішуватимуть” долю захоплених територій України.

Зараз дивляться

– Вони майже повністю захопили Херсонську область і тепер ламають голову, що робити… Яка перша гранична дата? Це все ж буде 11 вересня, коли в Росії єдиний день голосування. Саме в цей день можуть бути порушені питання проведення “референдумів” чи інших заходів щодо “приєднання” окупованих територій до Росії, або створення квазідержавних утворень на кшталт “херсонська народна республіка”, або об’єднання їх із Кримом, – зазначив Скібіцький.

За інформацією розвідки, російські політтехнологи зараз розглядають усі варіанти, вивчають соціальну ситуацію на окупованих територіях України та вирішують, “інтегрувати чи не інтегрувати”.

– Це питання дилемне. Але перша дата – це 11 вересня, – уточнив Скібіцький.

Він додав, що другою “знаковою” датою для країни-агресора РФ є 30 грудня, коли виповниться 100 років з моменту створення СРСР.

– Наступна можлива дата, яка зараз активно обговорюється, – це 30 грудня цього року, коли буде 100 років від створення Радянського союзу. Але весь подальший розвиток подій буде залежати від того, який успіх вони матимуть, і наскільки ми не дамо реалізувати їхні плани, – заявив Скібіцький.

Коментуючи дедлайни РФ на полі бою, він наголосив, що все буде залежати від спротиву України, здатності української армії давати відсіч ворогу та від допомоги країн-партнерів. Мета України – зупинити ворога, збити темп наступу військ РФ та не дозволити Кремлю реалізувати його цілі.

– Їхні цілі – це контроль всієї території Донецької та Луганської областей, після цього вже проведення відповідних заходів. Другий напрямок – це Херсонська область, – поінформував Скібіцький.

У травні керівник ГУР Міноборони України Кирило Буданов повідомляв, що окупанти, серед іншого, розглядають створення “Таврійської губернії” на території Херсонщини. Для цього регіон можуть “приєднати” до тимчасово окупованого Криму.

Також зазначалося, що масовий спротив українців на окупованих територіях зірвав плани росіян щодо псевдореферендумів.