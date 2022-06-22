До кордонів 1991 року: Буданов про операцію України зі звільнення окупованих територій

Червень, 22 в 20:49

Операція української армії зі звільнення окупованих територій, розпочата на півдні країни, продовжуватиметься до повного відновлення територіальної цілісності України.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини розповів керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

— Все, що я можу сказати – ви це бачите: рухи вперед йдуть, ми крок за кроком звільняємо нашу територію. І не зупинимося, доки не звільнимо всю нашу територію України. Я ще раз наголошую: до кордонів на 1991 рік.

Він наголосив, що “операція триватиме і всі наші території буде звільнено”. При цьому він зазначив, що не може надати жодної детальної інформації щодо перебігу операції.

Зараз дивляться

— Триває операція. Якщо я зараз коментуватиму її хід, на 99,9% вона не буде вдалою, – підкреслив керівник ГУР.

Також Буданов оцінив можливість нападу білоруських військ на Україну. Він зазначив, що “на цьому етапі жодної загрози з білоруського боку немає”, а також, що ситуація на кордоні з Білорусю “абсолютно під контролем”.

22 червня під час брифінгу речник Міноборони Олександр Мотузяник зазначив, що з території Білорусі зберігається загроза ракетних ударів по Україні. А також, що білоруські війська розміщують дерев’яні муляжі танків у прикордонних районах для створення видимості присутності.