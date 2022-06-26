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Факти / Україна

РФ намагається оточити українських військових у районі Лисичанська – Генштаб ЗСУ

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Лисичанськ

26 червня основні зусилля російські військові зосереджують на Донецькому напрямку.

Зокрема, загарбники намагаються оточити підрозділи Сил оборони в районі Лисичанська.

Армія РФ упродовж 25 червня відкривала вогонь неподалік Вовчоярівки, Лоскутівки, Білої Гори, Верхньокам’янки, Виїмки, Верхньокам’янського й Золотарівки.

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– Парою Су-25 росіяни завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Біла Гора, – зазначають у Генеральноум штабі Збройних сил України.

Із ствольної артилерії ворог обстріляв райони населених пунктів Маяки, Пискунівка та Сіверськ на Краматорському напрямку.

Карта бойовий дій 25 червня

Фото: ISW

Повномасштабна війна в Україні триває вже 123-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб  ЗСУ

Фото: Сергій Гайдай

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