РФ намагається оточити українських військових у районі Лисичанська – Генштаб ЗСУ

Червень, 26 в 7:47

26 червня основні зусилля російські військові зосереджують на Донецькому напрямку.

Зокрема, загарбники намагаються оточити підрозділи Сил оборони в районі Лисичанська.

Армія РФ упродовж 25 червня відкривала вогонь неподалік Вовчоярівки, Лоскутівки, Білої Гори, Верхньокам’янки, Виїмки, Верхньокам’янського й Золотарівки.

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– Парою Су-25 росіяни завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Біла Гора, – зазначають у Генеральноум штабі Збройних сил України.

Із ствольної артилерії ворог обстріляв райони населених пунктів Маяки, Пискунівка та Сіверськ на Краматорському напрямку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 123-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Сергій Гайдай