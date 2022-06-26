РФ намагається оточити українських військових у районі Лисичанська – Генштаб ЗСУ
26 червня основні зусилля російські військові зосереджують на Донецькому напрямку.
Зокрема, загарбники намагаються оточити підрозділи Сил оборони в районі Лисичанська.
Армія РФ упродовж 25 червня відкривала вогонь неподалік Вовчоярівки, Лоскутівки, Білої Гори, Верхньокам’янки, Виїмки, Верхньокам’янського й Золотарівки.
– Парою Су-25 росіяни завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Біла Гора, – зазначають у Генеральноум штабі Збройних сил України.
Із ствольної артилерії ворог обстріляв райони населених пунктів Маяки, Пискунівка та Сіверськ на Краматорському напрямку.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 123-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Генштаб ЗСУ
Фото: Сергій Гайдай