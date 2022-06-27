Червень, 27 в 12:00

Російські війська значно посилили інтенсивність обстрілів на півдні України, намагаючись завадити перегрупуванню та контратакам українських захисників. Через це окупанти майже знищили населені пункти біля села Давидів Брід на східному березі річки Інгулець.

Такі дані оприлюднив американський аналітичний центр Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що протягом 26 червня війська РФ на південному напрямку продовжували оборонні операції та завдавали ударів по позиціях Збройних сил України.

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Аналітики з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ та Оперативне командування Південь інформують, що російські окупанти зосереджені на запобіганні перегрупування українських військ уздовж південного фронту.

Війська РФ посилюють артилерійські обстріли позицій ЗСУ, особливо вздовж адміністративної межі між Херсонською та Миколаївською областями, щоб відбити нещодавні контратаки українських захисників.

– Оперативне командування Південь заявило, що російські війська посилили інтенсивність обстрілів на 150%, і що російські обстріли майже повністю знищили населені пункти в районі Давидового Броду уздовж східного берега річки Інгулець. Війська РФ завдали артилерійських і ракетних ударів по всій південній лінії фронту в різних районах Запорізької, Херсонської, Миколаївської та Дніпропетровської областей, – зазначається в повідомленні.

Водночас, за даними аналітиків ISW, окупанти знову безуспішно намагалися повернути втрачені позиції в селі Потьомкине (північний захід Херсонської області).

Війська РФ продовжують зміцнювати свою присутність на острові Зміїний, щоб розширити контроль над південно-західною частиною Чорного моря.

Інші ключові висновки Інституту вивчення війни:

• Російські загарбники завдали ракетного удару по Києву вперше з 29 квітня, що, ймовірно, пов’язано зі стартом саміту лідерів G7 у Німеччині.

• Російський генерал-полковник Геннадій Жидко, ймовірно, взяв на себе роль командувача воєнними діями армії РФ в Україні.

• Російські війська продовжували наступ на південну околицю Лисичанська (Луганська область), закріплювали контроль над Сєвєродонецьком та прилеглими до міста населеними пунктами.

• Окупанти здійснюють військові операції на схід від Бахмута для контролю над трасою Т1302 Бахмут – Лисичанськ.

• Російські війська провели безуспішний наземний штурм на північний захід від Слов’янська.

• Окупанти посилюють заходи щодо припинення активності українських партизанів на тимчасово захоплених територіях України, посилюючи заходи фільтрації та викрадаючи мирних мешканців.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, армія РФ втратила майже 35 тис. особового складу і понад 1,5 тис. танків у повномасштабній війні проти України. За останню добу ворог зазнав найбільших втрат на Бахмутському та Курахівському напрямках.

Джерело: ISW

Фото: ISW, Генеральний штаб ЗСУ