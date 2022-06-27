35 тис. військових та понад 1,5 тис. танків: загальні втрати РФ у війні проти України
Армія РФ втратила майже 35 тис. особового складу і понад 1,5 тис. танків у повномасштабній війні проти України.
За даними Генерального штабу Збройних сил України, за останню добу ворог зазнав найбільших втрат на Бахмутському та Курахівському напрямках.
Загальні бойові втрати російської армії у війні проти України з 24 лютого по 27 червня орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 35 тис. (+150) осіб ліквідовано;
- танків ‒ 1 552 (+20) одиниці;
- бойових броньованих машин ‒ 3 687 (+28) одиниць;
- артилерійських систем – 771 (+7) одиниця;
- РСЗВ – 243 одиниці;
- засобів ППО – 101 (+2) одиниця;
- літаків – 217 одиниць;
- гелікоптерів – 184 одиниці;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 636 (+6) одиниць;
- крилатих ракет – 139 одиниць;
- кораблів/катерів – 14 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 575 (+11) одиниць;
- спеціальної техніки – 60 одиниць.
У Генштабі додали, що остаточна кількість втраченої техніки та особового складу армії Росії уточнюється, оскільки підрахунок ускладнюється інтенсивними бойовими діями.
Крім того, у Генштабі зазначали, що керівництво Республіки Білорусь продовжує надавати військову підтримку РФ. Так, до Бєлгородської області відправлено до 20 вагонів чергової партії боєприпасів.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 124-ту добу.
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