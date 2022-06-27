Червень, 27 в 9:31

Армія РФ втратила майже 35 тис. особового складу і понад 1,5 тис. танків у повномасштабній війні проти України.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, за останню добу ворог зазнав найбільших втрат на Бахмутському та Курахівському напрямках.

Загальні бойові втрати російської армії у війні проти України з 24 лютого по 27 червня орієнтовно становлять:

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особового складу – близько 35 тис. (+150) осіб ліквідовано;

танків ‒ 1 552 (+20) одиниці;

бойових броньованих машин ‒ 3 687 (+28) одиниць;

артилерійських систем – 771 (+7) одиниця;

РСЗВ – 243 одиниці;

засобів ППО – 101 (+2) одиниця;

літаків – 217 одиниць;

гелікоптерів – 184 одиниці;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 636 (+6) одиниць;

крилатих ракет – 139 одиниць;

кораблів/катерів – 14 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 575 (+11) одиниць;

спеціальної техніки – 60 одиниць.

У Генштабі додали, що остаточна кількість втраченої техніки та особового складу армії Росії уточнюється, оскільки підрахунок ускладнюється інтенсивними бойовими діями.

Крім того, у Генштабі зазначали, що керівництво Республіки Білорусь продовжує надавати військову підтримку РФ. Так, до Бєлгородської області відправлено до 20 вагонів чергової партії боєприпасів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 124-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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