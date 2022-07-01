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Факти / Україна / Суспільство
Юля Захарченко |
Обстріли Харкова та звільнення острова Зміїний: що відбувається на 128 добу війни (онлайн)

Обстріли Харкова та звільнення острова Зміїний: що відбувається на 128 добу війни (онлайн)

США найближчими днями оголосять про виділення нового траншу військової допомоги Україні на $800 мільйонів.

Велика Британія виділить Україні додатковий пакет військової допомоги на 1 млрд фунтів стерлінгів для наступальних дій. Туди увійдуть системи ППО, БПЛА, обладнання для радіоелектронної боротьби та спорядження для військових.

Україна розриває дипломатичні відносини з Сирією, а також запускає процедуру торговельного ембарго.

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00:36 - 01 липня

У Києві 10-річна чемпіонка світу з шашок збирає гроші для ЗСУ вуличними партіями.

– Надихаючий приклад для тих, хто не знає, чим допомогти Україні та армії перемогти у цій війні. Займаючись улюбленою справою, ви можете зробити дуже багато, – прокоментував віцепрезидент Федерації шашок Києва Віктор Коваленко.

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00:04 - 01 липня

Харків. Декілька потужних вибухів. Місцевих жителів закликають залишатися в укриттях чи бомбосховищах.

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00:03 - 01 липня

Головне за минулий день повномасштабної війни в Україні.

ЗСУ звільнили острів Зміїний від окупантів.

Під Маріуполем на міні підірвався десантний російський катер Д-106.

ЗСУ звільнили село Потьомкине на Херсонщині.

США найближчими днями оголосять про виділення нового траншу військової допомоги Україні на $800 млн.

Велика Британія виділить Україні додатковий пакет військової допомоги для наступальних дій на 1 млрд фунтів стерлінгів. Туди увійдуть системи ППО, БПЛА, обладнання для радіоелектронної боротьби та спорядження для військових.

Україна розриває дипломатичні відносини з Сирією, а також запускає процедуру торговельного ембарго.

Рятувальники виявили 22 фрагменти тіл під час розбирання завалів на території ТЦ у Кременчуці.

У Львові заборонили діяльність УПЦ Московського патріархату.

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