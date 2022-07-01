Обстріли Харкова та звільнення острова Зміїний: що відбувається на 128 добу війни (онлайн)
США найближчими днями оголосять про виділення нового траншу військової допомоги Україні на $800 мільйонів.
Велика Британія виділить Україні додатковий пакет військової допомоги на 1 млрд фунтів стерлінгів для наступальних дій. Туди увійдуть системи ППО, БПЛА, обладнання для радіоелектронної боротьби та спорядження для військових.
Україна розриває дипломатичні відносини з Сирією, а також запускає процедуру торговельного ембарго.
У Києві 10-річна чемпіонка світу з шашок збирає гроші для ЗСУ вуличними партіями.
– Надихаючий приклад для тих, хто не знає, чим допомогти Україні та армії перемогти у цій війні. Займаючись улюбленою справою, ви можете зробити дуже багато, – прокоментував віцепрезидент Федерації шашок Києва Віктор Коваленко.
Харків. Декілька потужних вибухів. Місцевих жителів закликають залишатися в укриттях чи бомбосховищах.
Головне за минулий день повномасштабної війни в Україні.
ЗСУ звільнили острів Зміїний від окупантів.
Під Маріуполем на міні підірвався десантний російський катер Д-106.
ЗСУ звільнили село Потьомкине на Херсонщині.
США найближчими днями оголосять про виділення нового траншу військової допомоги Україні на $800 млн.
Велика Британія виділить Україні додатковий пакет військової допомоги для наступальних дій на 1 млрд фунтів стерлінгів. Туди увійдуть системи ППО, БПЛА, обладнання для радіоелектронної боротьби та спорядження для військових.
Україна розриває дипломатичні відносини з Сирією, а також запускає процедуру торговельного ембарго.
Рятувальники виявили 22 фрагменти тіл під час розбирання завалів на території ТЦ у Кременчуці.
У Львові заборонили діяльність УПЦ Московського патріархату.