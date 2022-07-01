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Головне за минулий день повномасштабної війни в Україні.

ЗСУ звільнили острів Зміїний від окупантів.

Під Маріуполем на міні підірвався десантний російський катер Д-106.

ЗСУ звільнили село Потьомкине на Херсонщині.

США найближчими днями оголосять про виділення нового траншу військової допомоги Україні на $800 млн.

Велика Британія виділить Україні додатковий пакет військової допомоги для наступальних дій на 1 млрд фунтів стерлінгів. Туди увійдуть системи ППО, БПЛА, обладнання для радіоелектронної боротьби та спорядження для військових.

Україна розриває дипломатичні відносини з Сирією, а також запускає процедуру торговельного ембарго.

Рятувальники виявили 22 фрагменти тіл під час розбирання завалів на території ТЦ у Кременчуці.

У Львові заборонили діяльність УПЦ Московського патріархату.