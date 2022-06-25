У Мелітополі рашисти залякують пенсіонерів через відмову отримувати паспорт РФ

Червень, 25 в 17:29

У тимчасово захопленому росіянами Мелітополі окупанти залякують пенсіонерів та людей, щоб ті йшли отримувати російські паспорти. Про це розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров.

В ефірі телемарафону Єдині новини він розповів, що ситуація у Мелітополі, як і раніше, дуже складна.

— Сьогодні рашисти почали залякувати наших пенсіонерів та всіх, хто залишився у Мелітополі, тим, що без рашистського паспорту вони просто не зможуть існувати і треба його отримувати. Але рівень колаборанства серед місцевих жителів, лікарів, вчителів – занадто низький. І це дуже дратує рашистів, – каже міський голова.

Він розповів, що у відділку поліції дуже мало поліцейських захотіло співпрацювати з окупантами. Тому для несення “служби в ДАЇ” вони привезли спеціальний ростовський підрозділ, який сьогодні організовує якийсь рух на наших дорогах.

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За словами Федорова, окупанти залякують пенсіонерів тим, щоб без російського паспорта вони не зможуть отримати пенсії. За його словами, літніх людей, особливо самотніх, це дуже лякає, адже люди не хочуть залишитися без засобів існування.

Федоров також розповів, що у Мелітополі розпочала роботу псевдоподаткова інспекція росіян. Наразі окупанти змушують всіх підприємців у місті реєструватися у цих “установах”.

— Наші підприємці не йдуть туди реєструватися. Рашисти з цього приводу їм загрожують, що будуть для них якісь санкції. Ми чітко розуміємо, що це за санкції – рашисти будуть викрадати людей та садити їх у підвал.

Раніше Іван Федоров розповідав, що Мелітополі росіяни знову почали масово викрадати людей, водночас партизани відкрили сезон полювання на колоборантів, і за голову головного “гауляйтера” обіцяють премію у $10 тис.

Фото: Міська рада Мелітополя