Бензовози та 200 ракет РСЗО Смерч: у Новій Каховці горить склад боєприпасів окупантів
У тимчасово окупованій Новій Каховці на Херсонщині лунають вибухи.
– Нова Каховка. Вибухи! Будьте в укриттях. Інформація уточнюється. Мінус один БК, – йдеться у повідомленні ЗМІ.
У місті лунає повітряна тривога.
Оновлено о 23.35.
Джерела Інсайдера повідомляють, що на момент удару на базі окупантів у Новій Каховці знаходився великий автопарк техніки, зокрема багато бензовозів, щонайменше 50 одиниць.
– Крім цього, візуально підтверджено наявність понад 200 ракет для РСЗВ Смерч. Крім цього, на складах помічено безліч інших ящиків, – йдеться у повідомленні.
Оновлено о 23.15
Радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань підтвердив, що ЗСУ потрапили до складу боєприпасів у Новій Каховці.
– У людей вилітають вікна, але вони все одно радіють… Тому що це означає, що ЗСУ близько, – зазначив Хлань.
Радник голови Офісу президента Алексій Арестович в ефірі Фейгін Live заявив, що йде детонація складів боєприпасів окупантів.
– Нова Каховка. Мінус БК. Підтверджено, – написав голова Громадської ради при Одеській ОДА – речник начальника ОВА Сергій Братчук.
Нагадаємо, що сьогодні, 11 липня, у Херсоні було чутно вибухи. Повідомлялося, що горить ще один склад окупантів та зона розміщення російських військ. Також детонують ворожі склади з боєприпасами.
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Джерело: Збройні Сили України. Війна з окупантами
Фото: Depositphotos