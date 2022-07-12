Липень, 11 в 22:30

У тимчасово окупованій Новій Каховці на Херсонщині лунають вибухи.

– Нова Каховка. Вибухи! Будьте в укриттях. Інформація уточнюється. Мінус один БК, – йдеться у повідомленні ЗМІ.

У місті лунає повітряна тривога.

Бензовози та 200 ракет РСЗО Смерч: у Новій Каховці горить склад боєприпасів окупантів / 4 фотографии

Оновлено о 23.35.

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Джерела Інсайдера повідомляють, що на момент удару на базі окупантів у Новій Каховці знаходився великий автопарк техніки, зокрема багато бензовозів, щонайменше 50 одиниць.

– Крім цього, візуально підтверджено наявність понад 200 ракет для РСЗВ Смерч. Крім цього, на складах помічено безліч інших ящиків, – йдеться у повідомленні.

Оновлено о 23.15

Радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань підтвердив, що ЗСУ потрапили до складу боєприпасів у Новій Каховці.

– У людей вилітають вікна, але вони все одно радіють… Тому що це означає, що ЗСУ близько, – зазначив Хлань.

Радник голови Офісу президента Алексій Арестович в ефірі Фейгін Live заявив, що йде детонація складів боєприпасів окупантів.

– Нова Каховка. Мінус БК. Підтверджено, – написав голова Громадської ради при Одеській ОДА – речник начальника ОВА Сергій Братчук.

Нагадаємо, що сьогодні, 11 липня, у Херсоні було чутно вибухи. Повідомлялося, що горить ще один склад окупантів та зона розміщення російських військ. Також детонують ворожі склади з боєприпасами.

Більше про ситуацію на фронті дізнавайтеся з карти бойових дій в Україні.

Джерело: Збройні Сили України. Війна з окупантами

Фото: Depositphotos