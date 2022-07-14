Бомби впали в море: росіяни атакували Зміїний із винищувачів Су-27

Липень, 14 в 8:57

Російські військові напередодні спробували бомбардувати острів Зміїний.

Острів атакувала пара ворожих винищувачів Су-27.

– Бомби впали в море біля острова, – зазначили в Оперативному командуванні Південь.

Крім того, 13 липня пара російських Ка-52 завдала трьох ударів по українських позиціях у Херсонській області. Минулося без втрат.

Зараз дивляться

Не змогли окупанти й розвідати позиції ЗСУ в області.

– Український зенітно-ракетний підрозділ влучно заземлив безпілотник типу Елерон-3 у Білозерській громаді, а дрон-камікадзе “спіймали на гарячому” й знищили у Великоолександрівській громаді до того, як він завдав шкоди, – зазначають в ОК Південь.

Як зазначають в Оперативному командуванні, РФ активізувала повітряну розвідку та завдає авіаударів, тому що українські військові скували їхні спроби просування.

Через це російським загарбникам доводиться вести бойові дії на зайнятому рубежі.

Нагадаємо, що російські снаряди не вперше падають у море.

12 липня чотири ракети, які армія РФ спрямувала на Одеську область, самоліквідувалися та впали в море.

Доволі регулярними є й атаки РФ на острів Зміїний.

Після того, як 30 червня українські захисники змусили російських загарбників залишити острів, окупанти активізували авіацію та почали завдавати по Зміїному бомбових ударів.

Зокрема, на світанку 7 липня росіяни під час авіаційного обльоту та розвідки ситуації на Зміїному скинули на острів дві ракети повітряного базування, суттєво пошкодивши причал.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 141-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ОК Південь