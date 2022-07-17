“Відмазатися” не вийде: Гайдай про те, як ФСБ проводить мобілізацію в “ЛНР”

Липень, 17 в 15:23

Російська ФСБ зараз проводить другу хвилю мобілізації на території так званої ЛНР, під час якої забирають на фронт навіть тих, хто відкупився у першу хвилю, повідомив в ефірі телемарафону голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

– Зараз проходить друга хвиля. Це вже приїхали ФСБшники. У них є інформація, що багато хто “повідмазувався” за гроші. Зараз гроші не беруть. У них чітка команда – всіх відправляти на фронт, – уточнив він.

Для цього окупанти вдаються до хитрих методів, зокрема розміщують оголошення про роботу на комунальному підприємстві з великою зарплатою, а коли людина оформляється, наступного дня приносять повістку.

У самій Росії, за даними Інституту вивчення війни (ISW), замість оголошення часткової або повної мобілізації, ймовірно, намагаються сформувати “добровольчі батальйони” для участі у війні з Україною.

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У такий спосіб РФ може спробувати мобілізувати до 34 тис. нових військовослужбовців на кінець серпня, якщо кожен суб’єкт федерації створить хоча б одне формування чисельністю 400 осіб.

За шестимісячний контракт чоловікам пропонують зарплату від $3 750 до $6 тис.

Фото: Сергій Гайдай