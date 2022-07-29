Росіяни зранку обстріляли Харків: влучили у двоповерхівку і виш
Російські загарбники зранку 29 липня обстріляли центр міста Харків. Удар прийшовся по будинку і приміщенню вищого навчального закладу.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
– О 4.09 два “прильоти”. Обидва по центральній частині міста. У першому випадку потрапляння у двоповерховий будинок. Там уже працює ДСНС — розбирають завали, шукають під ними людей, – зазначив він.
За словами Терехова, другий “приліт” був по будівлі одного з вищих навчальних закладів Харкова. Інформації про загиблих чи поранених наразі немає.
Нагадаємо, що обстріл стався під час повітряної тривоги, яка в Харкові та області тривала з 4.09 по 5.01.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 156-ту добу.
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