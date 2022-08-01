Серпень, 01 в 13:09

Контррозвідники Служби безпеки України (СБУ) провели операцію, під час якої затримали двох російських агентів. Зловмисники займалися пошуком “слабких місць” в обороні Сумщини.

Як поінформували в пресслужбі СБУ, агенти РФ проводили розвідку прикордонної території області, збирали дані про місця дислокації українських військ, їхню кількість, озброєння, укріплення.

– За оперативною інформацією, ці дані ворог планував використати для можливого переправлення на територію регіону диверсійно-розвідувальних груп, – наголосили в СБУ.

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Обох затриманих чоловіків спецслужби РФ завербували під час повномасштабного вторгнення на територію України.

Згідно із отриманим завданням, агенти передавали російським кураторам дані про ситуацію в прикордонні нашої держави, здійснювали фото- та відеофіксацію військових об’єктів.

Файли із прив’язкою до місцевості зловмисники надавали працівникам ФСБ РФ через закриті канали електронного зв’язку. При цьому агенти дотримувалися заходів конспірації.

Готували переправлення диверсантів: СБУ затримала двох агентів РФ на Сумщині / 3 фотографии

Вдома у зловмисників відбулися обшуки, під час яких була виявлена комп’ютерна техніка та мобільні телефони. На цих пристроях працівники СБУ знайшли докази спілкування затриманих із російськими кураторами.

Слідчі СБУ повідомили російським агентам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Нещодавно СБУ припинила діяльність російської агентури, яка коригувала ракетні удари ворога по Донецькій залізниці.

А в Рівненській області СБУ викрила зловмисника, який “зливав” білоруським правоохоронцям інформацію про розташування блокпостів, дислокацію і переміщення ЗСУ на території Західної України.