Серпень, 04 в 22:34

Російські загарбники ввечері 4 серпня обстріляли Харків. Вдарили по Шевченківському та Індустріальному районах.

Оновлено о 22.27. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що є попередня інформація про трьох постраждалих. На місця виїхали бригади екстреної медичної допомоги.

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Раніше Синєгубов повідомляв про вибухи у місті.

– Увага, харків’яни, росіяни завдають ударів по місту! Перебувайте в укриттях! – зазначив він.

Зазначимо, що о 21.45 у Харкові та області оголосили повітряну тривогу. О 21.52 було попередження про загрозу артобстрілу у Харківській територіальній громаді.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 162-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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