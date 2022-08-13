12 балів із 10 можливих – Пентагон про ефективність ЗСУ

Серпень, 13 в 12:33

У Міністерстві оборони Сполучених Штатів Америки оцінили ефективність Збройних сил України на 12 із 10 можливих.

Такою оцінкою в Пентагоні вирішили відзначити приголомшливі результати, які демонструють ЗСУ.

– Збройні сили України знайшли способи зробити те, що ми й гадки не мали, що це можливо, – заявили в Міноборони США.

У Пентагоні зазначають: попри те, що сили РФ переважають українські, росіяни відчувають тиск з боку українських захисників, а влучання українців по командних пунктах та складах боєприпасів окупантів впливає на здатність армії РФ підтримувати постачання.

Зараз дивляться

– Українські сили мають успіхи на відвойованих територіях, зокрема в районах поблизу Харкова. Тиснуть українські війська на росіян і в Херсоні, пошкоджуючи мости, – перераховують успіхи ЗСУ в Пентагоні.

Незважаючи на те, що Міноборони США ще не відомо, що стало причиною серії вибухів на авіабазі в окупованому росіянами Криму 9 серпня, беззаперечним є факт, що РФ зазнала значної шкоди, втративши літаки та боєприпаси, які застосовувала для нападу на Україну.

Б’ють на сполох у Пентагоні і через ситуацію на окупованій росіянами Запорізькій атомній електростанції.

– ЗАЕС зараз перебуває під контролем Росії. Міжнародне агентство з атомної енергії заявляє, що безпосередньої загрози ядерній безпеці немає, але це може змінитися. Крім того, масових жертв мирному населенню України завдають невибіркові бомбардування РФ, – перераховують у Міноборони США злочинні дії РФ в Україні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 171-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: United States Department of Defense