Україна знайшла “Ахілесову п’яту” РФ: реакція США та Європи на вибухи у Криму

Серпень, 17 в 0:48

США відреагували на удари по військовій базі в Криму 16 серпня, заявивши, що Україна має право на самозахист.

– Україна має право захищати себе і ми підтримуємо зусилля України із захисту суверенітету та територіальної цілісності, – сказав речник Ради національної безпеки США.

Крім того, під час спільної прес-конференції в Стокгольмі канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем’єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон також відповідали на запитання про те, чи можуть українські ЗСУ використовувати надану Заходом зброю для деокупації Криму.

– Ця зброя для того, щоб Україна могла з її допомогою захистити свою територіальну цілісність і суверенітет, – каєе Шольц. Андерссон також зазначила, що зброя потрібна, щоб “Україна могла захистити й оберігати свою територіальну цілісність”.

Також британський аналітик Марк Галеотті зазначив, що Україна знайшла російську “Ахілесову п’яту” Росії в Криму, атакуючи склади боєприпасів країни-агресора та знищуючи логістику сил РФ.

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Нагадаємо, що 16 вересня в Криму пролунали вибухи на складах боєприпасів поблизу кримського Джанкоя. Також російська преса повідомила про пошкодження залізниці, що веде з Криму на материк.

9 вересня через вибухи на аеродромі Саки, за даними британської розвідки, Росія втратила щонайменше вісім літаків.

Джерело: Голос Америки

Фото: Типовий Джанкой