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Факти / Україна
Ілля Нежигай |
Нові вибухи в Криму та пакет військової допомоги від США на $775 млн: що відбувається на 178-й день війни (онлайн)

Нові вибухи в Криму та пакет військової допомоги від США на $775 млн: що відбувається на 178-й день війни (онлайн)

Напередодні з’явилось відео з розміщенням військової техніки РФ в одному з енергоблоків на Запорізькій АЕС.

В окупованих Севастополі та Євпаторії увечері прогриміли вибухи. Мешканці окупованих територій бачили роботу російських ППО, які намагались щось збити в небі.

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00:17 - 20 серпня

Кожен російський окупант, який обстрілює міста України, буде притягнутий до відповідальності.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 19 серпня.

Він звернувся до мешканців українських міст, які зазнають постійних жорстоких обстрілів від російської армії.

– Харків і Миколаїв, усі міста Донбасу, Дніпропетровщини, Запорізької області… Усі, хто переживає цей постійний жах знищення життя та руйнації всього, що дає життю нормальність. Ми не залишимо без відповіді жоден із цих ударів. Ми встановимо особу кожного окупанта, який віддає накази та здійснює ці удари по містах. І ми притягнемо до відповідальності – у той чи інший спосіб – їх усіх. Жоден убивця не сховається, – сказав президент.

Володимир Зеленський наголосив, що усе буде обов’язково відновлено.

– І обов’язково ми відновимо все, що терористи намагаються залишити в руїнах. Слово руїни ніколи не буде словом про Україну, ніколи не буде словом про наші міста. Це в Росії точно не вийде, – сказав президент.

Джерело: Офіс президента

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