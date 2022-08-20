Нові вибухи в Криму та пакет військової допомоги від США на $775 млн: що відбувається на 178-й день війни (онлайн)

Напередодні з’явилось відео з розміщенням військової техніки РФ в одному з енергоблоків на Запорізькій АЕС.

В окупованих Севастополі та Євпаторії увечері прогриміли вибухи. Мешканці окупованих територій бачили роботу російських ППО, які намагались щось збити в небі.

Міноборони України повідомило, що за допомогою супутника, який купили на кошти українців, зібрані фондом Сергія Притули, спостерігає за діями росіян на Кримському мосту.

Генштаб ЗСУ повідомив, що росіяни 19 серпня наступали на 7 напрямках і всюди наступ провалився.

Сполучені Штати схвалили новий пакет військової допомоги Україні на $775 млн.

СБУ повідомила, що викрила агента ФСБ в апараті Верховної Ради.

Уряд дозволить виїжджати за кордон на 7 днів представникам українських компаній та підприємцям за низки умов.

Зеленський підписав закон про мораторій на підвищення комунальних тарифів до кінця війни.