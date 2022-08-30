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Факти / Україна / Суспільство

Мінреінтеграції збільшило кількість отримувачів виплат ВПО – оновлений перелік громад

Валентина Летяк, редакторка стрічки
гроші
Фото: Depositphotos

Мінреінтеграції оновило перелік територіальних громад, розташованих у районах проведення бойових дій та, які перебувають під тимчасовою окупацією, станом на 26 серпня 2022 року.

У пресслужбі відомства повідомили, що станом на 26 серпня 2022 року до оновленого переліку громад, розташованих у районах проведення активних бойових дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, входить дев’ять областей.

Жителі цих громад отримуватимуть державні виплати для ВПО.

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Станом на 26 серпня до переліку входять громади у дев’яти областях:

  1. Дніпропетровська – 9 громад;
  2. Донецька – 66 громад;
  3. Запорізька – 60 громад;
  4. Луганська – 37 громад;
  5. Миколаївська – 26 громад;
  6. Харківська – 56 громад;
  7. Херсонська – 49 громад;
  8. Сумська – 22 громади;
  9. Чернігівська – 5 громад.

В цілому до переліку входять 330 громад.

Варто зазначити, що ВПО, які перемістилися з цих громад, гарантовано отримають грошову допомогу від держави.

Такі правила почали діяти ще у травні, коли уряд затвердив перелік громад, мешканці яких отримують виплати.

Тому українці з цих 330 громад мають право на щомісячні виплати (2-3 тис. грн) від держави.

Актуальна інформація про статус громад – нижче

Із 1 травня Мінсоцполітики скасувало виплати внутрішньо переміщеним особам, які повернулися додому.

Тобто допомогу отримуватимуть лише ті ВПО, які жили на територіях, де тривають бойові дії, і вони не можуть повернутися додому, а також ті, у кого пошкоджене майно.

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Джерело: МінТОТ
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