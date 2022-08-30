Мінреінтеграції збільшило кількість отримувачів виплат ВПО – оновлений перелік громад
Мінреінтеграції оновило перелік територіальних громад, розташованих у районах проведення бойових дій та, які перебувають під тимчасовою окупацією, станом на 26 серпня 2022 року.
У пресслужбі відомства повідомили, що станом на 26 серпня 2022 року до оновленого переліку громад, розташованих у районах проведення активних бойових дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, входить дев’ять областей.
Жителі цих громад отримуватимуть державні виплати для ВПО.
Станом на 26 серпня до переліку входять громади у дев’яти областях:
- Дніпропетровська – 9 громад;
- Донецька – 66 громад;
- Запорізька – 60 громад;
- Луганська – 37 громад;
- Миколаївська – 26 громад;
- Харківська – 56 громад;
- Херсонська – 49 громад;
- Сумська – 22 громади;
- Чернігівська – 5 громад.
В цілому до переліку входять 330 громад.
Варто зазначити, що ВПО, які перемістилися з цих громад, гарантовано отримають грошову допомогу від держави.
Такі правила почали діяти ще у травні, коли уряд затвердив перелік громад, мешканці яких отримують виплати.
Тому українці з цих 330 громад мають право на щомісячні виплати (2-3 тис. грн) від держави.
Актуальна інформація про статус громад – нижче
Із 1 травня Мінсоцполітики скасувало виплати внутрішньо переміщеним особам, які повернулися додому.
Тобто допомогу отримуватимуть лише ті ВПО, які жили на територіях, де тривають бойові дії, і вони не можуть повернутися додому, а також ті, у кого пошкоджене майно.