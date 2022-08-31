Використання максимально обмежене: ЗСУ вдарили по чотирьох мостах на Півдні

Серпень, 31 в 6:29

Ракетно-артилерійські підрозділи напередодні відпрацювали удари по чотирьох транспортних артеріях на Півдні України.

Зокрема, українські захисники вдарили по Каховському, Дар’ївському та двох Антонівських мостах – залізничному та автомобільному.

– Ступінь пошкодження максимально обмежує їх використання, – повідомили 31 серпня в Оперативному командуванні Південь.

Напередодні було знищено переправу через Дніпро, яку зводили російські окупанти в селі Львове Херсонської області.

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29 серпня в Оперативному угрупованні військ Каховка заявили, що українські військові знищили майже всі великі мости на тимчасово окупованих територіях Херсонської області, тобто Новокаховський та два Антонівські.

Після ударів Збройних сил України із реактивних артилерійських систем HIMARS там вціліли лише переходи для пішоходів, що заважає Росії постачати зброю та підкріплення.

За даними, які є в розпорядженні розвідки Великої Британії, більшість підрозділів навколо Херсона зараз неукомплектовані та покладаються на крихкі лінії постачання через поромні та понтонні мости через Дніпро.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 189-ту добу.

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