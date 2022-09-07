Вересень, 07 в 17:19

Балаклія Ізюмського району Харківської області – тимчасово окуповане місто, яке відучора у центрі уваги через чутки про нібито звільнення від загарбників, спричинені панікою у російських пропагандистських пабліках.

Жодного офіційного підтвердження з боку Міноборони, Збройних сил України чи президента Володимира Зеленського не було. У ранковому зведенні Генштабу згадується лише про обстріли населених пунктів на Харківському напрямку.

Факти ICTV зібрали все, що відомо зараз про ситуацію навколо Балаклії та інших міст Харківської області, де триває контрнаступ ЗСУ.

Зараз дивляться

Експерти Інституту вивчення війни ISW припускають, що 6 вересня українські військові провели успішну контратаку в Харківській області в районі Балаклії та відкинули російські війська на лівий берег річок Сіверський Донець та Середня Балаклійка.

На карті ISW лінія фронту тепер проходить у районі Балаклії.

За їхніми припущеннями, ЗСУ звільнили Вербівку, розташовану на околиці Балаклії:

– На геолокаційних кадрах, опублікованих 6 вересня, видно українську піхоту у східній Вербівці (менше 3 км від Балаклії). Кілька російських джерел визнали українські успіхи у Вербівці та повідомили, що російські війська зруйнували неназвані мости на східних околицях Балаклії, щоб запобігти подальшому просуванню українських військ.

Аналітики ISW також звернули увагу на повідомлення в соцмережах про те, що 6 вересня російські війська відійшли з блокпостів за 6 км західніше Балаклії.

Військовий експерт Олег Жданов запевняє, що Волохів Яр та Семенівку на Харківщині контролюють ЗСУ.

Тому, що на цьому напрямку зараз справді гаряче, є офіційне підтвердження від Угруповання Об’єднаних сил ЗСУ – це відео, де напередодні зафіксовано ураження складу окупантів у Балаклії, установки С300, а також САУ противника.

А Управління стратегічних комунікацій ЗСУ сьогодні оприлюднило відео збиття російського літака Су-25 в районі Балаклії, біля села Волохів Яр.

Радник Офісу президента Олексій Арестович 6 вересня в ефірі Фейгін Live лише натякнув на успіхи ЗСУ, зауваживши, що більше зможе сказати після того, як гарні новини розповість президент.

Як реагує місцева влада

Міськрада Балаклії просить місцевих мешканців дотримуватися режиму інформаційної тиші і не поширювати інформацію про військові операції до офіційних заяв ЗСУ чи Міноборони щодо звільнення деяких населених пунктів.

Водночас на сторінці міської ради Куп’янська Харківської області з’явився допис, у якому людям радять не нехтувати своєю безпекою, підготувати сховища та зробити запас продуктів.