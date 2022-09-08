Вересень, 08 в 7:03

ЗСУ відбили російські атаки у районі восьми населених пунктів.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

– Наші воїни успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Костянтинівка, Дібрівне, Григорівка, Зайцеве, Майорськ, Миколаївка Друга, Первомайське та Кам’янка, – зазначили у Генштабі.

За добу підрозділи ППО на різних напрямках знищили два літаки Су-25, два гелікоптери (Ка-52 та Мі-24), а також п’ять БПЛА.

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Крім того, внаслідок вогневого впливу по зосередження особового складу та військової техніки противника, що знаходились на території аграрного підприємства Україна села Солодководне Запорізької області, ворог зазнав значних втрат, кількість уточнюють.

У Генштабі додали, що протягом минулої доби ворог завдав понад 10 ракетних та 22 авіаційних удари по об’єктах на території України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 197-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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