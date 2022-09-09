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Факти / Україна / Суспільство
Юля Захарченко |
Удари по Чугуєву та вибухи у Бердянську: що відбувається на 198 добу війни (онлайн)

Удари по Чугуєву та вибухи у Бердянську: що відбувається на 198 добу війни (онлайн)

Балаклія на Харківщині знову під контролем України.

У Бердянську та Чугуєві прогриміла серія вибухів. Внаслідок обстрілів по Чугуєву загинула одна жінка.

ЗСУ з 1 вересня звільнили понад тисячу квадратних кілометрів України, повідомив президент Володимир Зеленський.

Збройні сили України мають намір повернути Херсон до кінця року завдяки успіхам на Півдні, йдеться у матеріалі CNN.

Померла королева Великої Британії Єлизавета II. Новий британський король, найстарший син Єлизавети та її чоловіка принца Філіпа, Чарльз взяв ім’я Карл III.

Пентагон оприлюднив список зброї для України з нового пакету допомоги у $675 млн.

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01:02 - 09 вересня

Українські сили оборони з 1 вересня звільнили від російських окупантів десятки населених пунктів.

Про це розповів президент Володимир Зеленський. За його словами, сьогодні пройшла чергова ставка верховного головнокомандувача щодо бойових дій уздовж усього фронту.

– У межах оборонних операцій, що тривають, наші герої звільнили вже десятки населених пунктів. І сьогодні цей рух продовжився, є нові результати, – зауважив Зеленський.

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01:00 - 09 вересня

Президент Володимир Зеленський зустрівся з державним секретарем США Ентоні Блінкеном і подякував йому за підтримку України та надання нам зброї.

Про це йдеться у повідомленні Офісу президента. За словами Зеленського, американська зброя позитивно впливає на ситуацію на фронтах, а наші військові дуже поважають систему M142 HIMARS.

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00:59 - 09 вересня

У четвер, 8 вересня, Сейм Латвії підтримав поправки до закону, згідно з яким встановлюється повна незалежність Латвійської православної церкви з усіма її єпархіями, парафіями та установами від будь-якої церкви за межами Латвії.

Зазначається, що закон зміцнив автономію ЛПЦ, а це рішення Сейму відповідає інтересам латиського православ’я, всього суспільства та національної безпеки.

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