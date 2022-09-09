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Президент Володимир Зеленський зустрівся з державним секретарем США Ентоні Блінкеном і подякував йому за підтримку України та надання нам зброї.

Про це йдеться у повідомленні Офісу президента. За словами Зеленського, американська зброя позитивно впливає на ситуацію на фронтах, а наші військові дуже поважають систему M142 HIMARS.