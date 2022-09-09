Удари по Чугуєву та вибухи у Бердянську: що відбувається на 198 добу війни (онлайн)
Балаклія на Харківщині знову під контролем України.
У Бердянську та Чугуєві прогриміла серія вибухів. Внаслідок обстрілів по Чугуєву загинула одна жінка.
ЗСУ з 1 вересня звільнили понад тисячу квадратних кілометрів України, повідомив президент Володимир Зеленський.
Збройні сили України мають намір повернути Херсон до кінця року завдяки успіхам на Півдні, йдеться у матеріалі CNN.
Померла королева Великої Британії Єлизавета II. Новий британський король, найстарший син Єлизавети та її чоловіка принца Філіпа, Чарльз взяв ім’я Карл III.
Пентагон оприлюднив список зброї для України з нового пакету допомоги у $675 млн.
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