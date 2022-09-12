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Факти / Україна

Не витримали успіхів ЗСУ: РФ змінила командування західного угруповання військ

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Не витримали успіхів ЗСУ: РФ змінила командування західного угруповання військ

Через нищівні поразки під час контрнаступу ЗСУ керівний склад західного угруповання ЗС РФ відсторонено від командування.

– З метою відновлення “стійкості управління” угруповання, його очолить командувач угруповання військ “центр” генерал-лейтенант Олександр Лапін, разом зі своїм штабом. На даний час оперативний склад УВ “центр” перемістився з Луганська до командного пункту західного угруповання, – йдеться у повідомленні ГУР Міноборони України.

Зазначається, що кадрове рішення щодо подальшого проходження служби генерал-лейтенантом Романом Бердніковим знаходиться на розгляді. Він обіймає посаду командувача західного ВО з 26 серпня 2022 року, замінивши генерал-лейтенанта Сичевого (перебував на посаді три тижні).

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Джерело: ГУР
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