Данілов назвав співвідношення втрат ЗСУ та окупантів під час наступу на Харківщині

Вересень, 14 в 23:42

Співвідношення втрат Збройних сил України та окупаційних військ РФ під час контрнаступу українських захисників у Харківській області складає один до дев’яти чи один до 10.

Про це розповів секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов в ефірі 24 каналу.

– Можу сказати цифри втрат супротивника по відношенню до наших втрат, саме за цей період, один до дев’яти чи один до десяти. На одного нашого загиблого воїна припадає 9-10 загиблих рашистів, які вдерлися на нашу землю, – сказав секретар РНБО.

Олексій Данілов назвав цей показник “цікавим”, оскільки, за правилами війни, під час наступу сили, що атакують, втрачають значно більше людей, ніж під час оборони. Втім, український контрнаступ продемонстрував зворотну ситуацію при наступі на Харківському напрямку.

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– Ми ламаємо багато стереотипів. І для представників країн НАТО, і для наших партнерів. Вони приємно здивовані якістю роботи наших військових, нашого суспільства, – сказав він.

Олексій Данілов вважає, що не кожна країна здатна на такі показники під час бойових дій.

– Наша країна показує яскравий приклад для всього світу, як треба захищати свою Батьківщину, – резюмував секретар РНБО.

За результатами контрнаступу заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ звільнили щонайменше 8,5 тис. кв. км Харківської області, близько 388 населених пунктів та 150 тис. людей.

Фото: РНБО