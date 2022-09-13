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Факти / Україна / Політика

Кулеба про санкції проти РФ: Кожен новий пакет даватиметься складніше

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Кулеба про санкції проти РФ: Кожен новий пакет даватиметься складніше
Фото: Depositphotos

У деяких країнах Євросоюзу згасає бажання запроваджувати нові санкції проти Росії через повномасштабну війну в Україні. Тож можна говорити про те, що затвердження кожного нового санкційного пакету відбуватиметься складніше.

Про це заявив в одному з інтерв’ю міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, “апетит до санкцій” дійсно згасає в деяких країнах-членах ЄС. Водночас він залишається дуже високим в інших державах, і це не лише Польща, Словаччина, Чехія чи країни Балтії, а й деякі країни західної Європи.

Зараз дивляться

Кулеба нагадав, що рішення щодо нових санкцій потребує консенсусу всіх членів Євросоюзу, тож буде враховуватися і позиція тих, хто не хоче їх запровадження.

– Дійсно, буде дуже складно. Я можу відразу сказати: кожен наступний пакет санкцій даватиметься нам складніше, ніж попередній за нинішнього статус-кво. Безумовно, можуть відбутися якісь жахливі речі, не дай Бог, я не хочу, щоб вони відбувалися, які заженуть в кут політиків в усіх європейських країнах, і вони підтримають якісь нові супержорсткі санкції, – зазначив очільник МЗС.

Коментуючи наступний пакет санкцій, Кулеба нагадав, що зараз активно обговорюється обмеження цін на російський газ. Є й інші питання, де потрібно “закручувати гайки” щодо Москви.

Так, Київ наполягатиме на санкціях проти Росатому через ситуацію довкола Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС).

– Ми просуватимемо тезу президента Зеленського про те, що потрібно заводити під санкції Росатом, особливо після подій на Запорізькій АЕС, на якій присутні не лише російські військові, але і працівники Росатому, які, по суті, здійснюють злочинну діяльність. Є всі підстави застосувати санкції проти них, – пояснив Кулеба.

Він уточнив, що в Євросоюзі є країни, які виступають проти цього, і Київ буде з ними працювати.

Кулеба наголосив, що новий санкційний пакет Євросоюзу проти РФ потрібно запровадити швидше, ніж до кінця 2022 року.

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Коментуючи скасування спрощеного візового режиму між Європейським Союзом та РФ, міністр запевнив, що Київ працюватиме “над закручуванням гайок”.

– І цей потік, річка російських туристів буде звужуватися, залишиться струмочок, а там потім і перекриємо цю історію, – заявив він.

Як відомо, зараз у Євросоюзі обговорюється восьмий пакет санкцій проти РФ. Країни Балтії запропонували включити до нього нові обмеження щодо міжнародної системи грошових переказів SWIFT, торгівельні та енергетичні обмеження.

З 12 вересня ЄС повністю призупинив дію Угоди про спрощення візового режиму з Росією. Це призвело до подорожчання віз, необхідності надання додаткових документів, збільшення часу оформлення візи та посилення правил видачі багаторазових віз.

Сьомий пакет санкцій проти РФ був затверджений у липні і передбачає ембарго на золото. А до шостого пакету увійшло нафтове ембарго, відключення ще низки банків від SWIFT, санкції проти Аліни Кабаєвої, сім’ї Дмитра Пєскова та російських пропагандистів.

Джерело: РБК-Україна
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