Вересень, 13 в 16:50

У деяких країнах Євросоюзу згасає бажання запроваджувати нові санкції проти Росії через повномасштабну війну в Україні. Тож можна говорити про те, що затвердження кожного нового санкційного пакету відбуватиметься складніше.

Про це заявив в одному з інтерв’ю міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, “апетит до санкцій” дійсно згасає в деяких країнах-членах ЄС. Водночас він залишається дуже високим в інших державах, і це не лише Польща, Словаччина, Чехія чи країни Балтії, а й деякі країни західної Європи.

Зараз дивляться

Кулеба нагадав, що рішення щодо нових санкцій потребує консенсусу всіх членів Євросоюзу, тож буде враховуватися і позиція тих, хто не хоче їх запровадження.

– Дійсно, буде дуже складно. Я можу відразу сказати: кожен наступний пакет санкцій даватиметься нам складніше, ніж попередній за нинішнього статус-кво. Безумовно, можуть відбутися якісь жахливі речі, не дай Бог, я не хочу, щоб вони відбувалися, які заженуть в кут політиків в усіх європейських країнах, і вони підтримають якісь нові супержорсткі санкції, – зазначив очільник МЗС.

Коментуючи наступний пакет санкцій, Кулеба нагадав, що зараз активно обговорюється обмеження цін на російський газ. Є й інші питання, де потрібно “закручувати гайки” щодо Москви.

Так, Київ наполягатиме на санкціях проти Росатому через ситуацію довкола Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС).

– Ми просуватимемо тезу президента Зеленського про те, що потрібно заводити під санкції Росатом, особливо після подій на Запорізькій АЕС, на якій присутні не лише російські військові, але і працівники Росатому, які, по суті, здійснюють злочинну діяльність. Є всі підстави застосувати санкції проти них, – пояснив Кулеба.

Він уточнив, що в Євросоюзі є країни, які виступають проти цього, і Київ буде з ними працювати.

Кулеба наголосив, що новий санкційний пакет Євросоюзу проти РФ потрібно запровадити швидше, ніж до кінця 2022 року.

Коментуючи скасування спрощеного візового режиму між Європейським Союзом та РФ, міністр запевнив, що Київ працюватиме “над закручуванням гайок”.

– І цей потік, річка російських туристів буде звужуватися, залишиться струмочок, а там потім і перекриємо цю історію, – заявив він.

Як відомо, зараз у Євросоюзі обговорюється восьмий пакет санкцій проти РФ. Країни Балтії запропонували включити до нього нові обмеження щодо міжнародної системи грошових переказів SWIFT, торгівельні та енергетичні обмеження.

З 12 вересня ЄС повністю призупинив дію Угоди про спрощення візового режиму з Росією. Це призвело до подорожчання віз, необхідності надання додаткових документів, збільшення часу оформлення візи та посилення правил видачі багаторазових віз.

Сьомий пакет санкцій проти РФ був затверджений у липні і передбачає ембарго на золото. А до шостого пакету увійшло нафтове ембарго, відключення ще низки банків від SWIFT, санкції проти Аліни Кабаєвої, сім’ї Дмитра Пєскова та російських пропагандистів.