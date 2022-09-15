Вересень, 15 в 16:44

В тимчасово окупованій Новій Каховці на базі російських загарбників пролунав вибух.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

– Нова Каховка. Окупанти привезли новий кальян, а далі щось пішло не так. Мабуть, вугілля з пластидом переплутали. Так тримати! – зазначив він.

Він також показав наслідки “прильоту” по базі російських сил в районі ГЕС.

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Нагадаємо, що на Херсонщині ЗСУ знищили баржу з російськими військами та бойовою технікою на борту. Через вогневий контроль Каховського мосту ворог не має можливості здійснити ремонтні роботи.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 204-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Олексій Гончаренко

Фото: Олексій Гончаренко