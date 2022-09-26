Вересень, 26 в 11:47

До України ще не прибули зенітні ракетні комплекси NASAMS. Київ поки що отримав від США згоду на їх передачу, і саме це мав на увазі президент Володимир Зеленський.

Відповідні роз’яснення дав речник президента України Сергій Никифоров.

– Отримали рішення, отримали згоду, а самі NASAMS фізично ще не надійшли, – наголосив він.

Напередодні американський телеканал CBS News оприлюднив інтерв’ю з Володимиром Зеленським. У ньому український лідер подякував США за військову допомогу, зокрема за NASAMS для захисту повітряного простору України.

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– Хочу подякувати президенту Байдену за позитивне рішення, яке вже ухвалено, і Конгресу США — ми отримали NASAMS, – заявив Зеленський.

Цю заяву багато хто розтлумачив таким чином, що системи вже надійшли до України.

Водночас 16 вересня в Пентагоні заявляли, що дві батареї зенітно-ракетних систем NASAMS будуть передані нашій державі протягом наступних двох місяців. І вони посилять захист України від повітряних загроз.

Уперше Вашингтон оголосив про плани передати Україні системи NASAMS у серпні. Йшлося про дві батареї, навчання та матеріально-технічну підтримку Збройних сил України.

У рамках найбільшого траншу допомоги для України на $2,98 млрд США планували передати Україні шість систем NASAMS.

NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) – це норвезький зенітний ракетний комплекс середньої дальності. Його розробкою займалися норвезька компанія Norwegian Kongsberg і американська Raytheon. Батарея (9 чи 12 установок) може за 12 секунд випустити всі 54 або 72 ракети. Крім того, до комплексу входять 3D-радари, допоміжні сенсори, командний пункт управління вогнем.

Як пояснювали в командуванні Повітряних сил ЗСУ, NASAMS дійсно посилять протиповітряну оборону України. Проте не варто говорити про абсолютне “закриття неба” після їх отримання.

Фото: Kongsberg