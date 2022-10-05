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Факти / Україна

Після “референдумів” Путін вирішив привласнити Запорізьку АЕС – “указ”

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Запорізька АЕС
Фото: УНІАН

Російський президент Володимир Путін доручив “передати Запорізьку АЕС під керування РФ”.

Про це йдеться в “указі” диктатора.

Цим “документом” Путін доручив російському уряду забезпечити “прийняття у федеральну власність об’єктів використання атомної енергії Запорізької АЕС та іншого майна, яке є необхідним для здійснення її діяльності”.

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Він також наказав вжити заходів щодо створення “федерального державного унітарного підприємства “Запорізької АЕС””.

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Голова РФ доручив уряду визначити особливості експлуатації, видачі ліцензій та інших аспектів регулювання діяльності “акціонерного товариства “Експлуатуюча організація Запорізької АЕС”” на період до 2028 року.

Після “референдумів” Путін вирішив привласнити Запорізьку АЕС – “указ” / 3 фотографии

У Росенергоатомі заявили, що Запорізьку АЕС “очолив” колишній головний інженер Балаківської АЕС Олег Романенко. Крім того, там зазначили, що незабаром усі працівники станції будуть “працевлаштовані” до штату нової “експлуатуючої організації” зі збереженням зарплати.

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