Продовження контрнаступу ЗСУ та нові санкції ЄС проти Росії: що відбувається на 225-й день війни (онлайн)

Росіяни атакували військову частину у Білій Церкві іранськими дронами Shahed-136. Влада повідомила про одного постраждалого цивільного, чи є постраждалі серед військових – невідомо.

Росія атакувала Запоріжжя Іскандерами.

Окупанти обстріляли Гуляйполе, двоє чиновників загинули.

Президент РФ Володимир Путін підписав “закони” про анексію чотирьох областей України.

Також Путін доручив “прийняти” Запорізьку АЕС у власність Росії. Енергоатом повідомив, що продовжить керувати станцією з Києва, а Офіс президента закликав до санкцій проти Росатома.

В Україні загинув 23-річний ірландець Рорі Мейсон, який воював в Інтернаціональному легіоні ЗСУ.

ЄС погодив новий пакет санкцій – Росії ще більше обмежать експорт нафти та доступ до технологій.

МВС Естонії повідомило про зникнення з російсько-естонського кордону сотень українців, які там перебували в останні дні – їх кудись вивезли на вантажівках росіяни.

Президент Володимир Зеленський запропонував Раді звільнити голову НБУ Кирила Шевченка.

Депутата Рената Кузьміна підозрюють у державній зраді, повідомило ДБР.