Продовження контрнаступу ЗСУ та нові санкції ЄС проти Росії: що відбувається на 225-й день війни (онлайн)
Росіяни атакували військову частину у Білій Церкві іранськими дронами Shahed-136. Влада повідомила про одного постраждалого цивільного, чи є постраждалі серед військових – невідомо.
Росія атакувала Запоріжжя Іскандерами.
Окупанти обстріляли Гуляйполе, двоє чиновників загинули.
Президент РФ Володимир Путін підписав “закони” про анексію чотирьох областей України.
Також Путін доручив “прийняти” Запорізьку АЕС у власність Росії. Енергоатом повідомив, що продовжить керувати станцією з Києва, а Офіс президента закликав до санкцій проти Росатома.
В Україні загинув 23-річний ірландець Рорі Мейсон, який воював в Інтернаціональному легіоні ЗСУ.
ЄС погодив новий пакет санкцій – Росії ще більше обмежать експорт нафти та доступ до технологій.
МВС Естонії повідомило про зникнення з російсько-естонського кордону сотень українців, які там перебували в останні дні – їх кудись вивезли на вантажівках росіяни.
Президент Володимир Зеленський запропонував Раді звільнити голову НБУ Кирила Шевченка.
Депутата Рената Кузьміна підозрюють у державній зраді, повідомило ДБР.