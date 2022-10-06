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Факти / Україна
Ілля Нежигай |
Продовження контрнаступу ЗСУ та нові санкції ЄС проти Росії: що відбувається на 225-й день війни (онлайн)

Продовження контрнаступу ЗСУ та нові санкції ЄС проти Росії: що відбувається на 225-й день війни (онлайн)

Росіяни атакували військову частину у Білій Церкві іранськими дронами Shahed-136. Влада повідомила про одного постраждалого цивільного, чи є постраждалі серед військових – невідомо.

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Президент РФ Володимир Путін підписав “закони” про анексію чотирьох областей України.

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МВС Естонії повідомило про зникнення з російсько-естонського кордону сотень українців, які там перебували в останні дні – їх кудись вивезли на вантажівках росіяни.

Президент Володимир Зеленський запропонував Раді звільнити голову НБУ Кирила Шевченка.

Депутата Рената Кузьміна підозрюють у державній зраді, повідомило ДБР.

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00:10 - 06 жовтня

Радник Офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгін Live розповів про втрати окупантів на Півдні країни і моральний дух ворога.

– Вони мають майже 2 тис. вбитих за цей місяць, на правому березі. Десь із 25 тис., які там були, кожен десятий убитий та ще два з десяти поранені. Інші – недоїдають і деморалізовані. Ось доля херсонського угруповання. Це останні елітні російські частини. Класичний військовий розгром, – повідомляє радник.

Крім того, він зазначив, що російські солдати абсолютно не вірять командуванню.

– У них уже згаслі очі, вони абсолютно не вірять командуванню. І перші показання, які вони дають, звучать так: “Ну, розумієте, ми третю добу не можемо додзвонитися до командування”. Вони зрозуміли, що їх покинули, – розповідає Арестович про військовополонених.

Також він додав, що окупанти морально та фізично виснажені на Херсонському напрямку, оскільки логістика розбита ЗСУ, а постачання порушено.

– Я бачу полонених на Херсонському напрямку, вони втратили по 10-15 кг ваги, їм тупо їсти нема чого. Вони абсолютно морально та фізично виснажені. А це полонені з елітних російських підрозділів, – каже радник.

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