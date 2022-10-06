Обстріл ракетами Хмельницької області: опубліковано фото та відео наслідків
Рано вранці у четвер, 6 жовтня, окупанти обстріляли ракетами одну із громад Шепетівського району Хмельницької області.
Про це голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив у себе в Telegram.
Так, РФ випустила по району дві ракети. Приблизно о шостій ранку на Хмельниччині пролунали вибухи.
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Окупанти завдавали ударів реактивними бомбардувальниками з території Білорусі. При цьому одна з ракет впала біля інфраструктурного об’єкту, обійшлося без руйнувань.
Інша ж упала на пустирі, було зафіксовано невеликі пошкодження будинків.
Постраждалих та загиблих немає.
Зазначимо, що заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов раніше повідомив, що РФ уперше з 28 серпня обстріляла Україну з території Білорусі.