Жовтень, 06 в 18:41

Рано вранці у четвер, 6 жовтня, окупанти обстріляли ракетами одну із громад Шепетівського району Хмельницької області.

Про це голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив у себе в Telegram.

Так, РФ випустила по району дві ракети. Приблизно о шостій ранку на Хмельниччині пролунали вибухи.

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Окупанти завдавали ударів реактивними бомбардувальниками з території Білорусі. При цьому одна з ракет впала біля інфраструктурного об’єкту, обійшлося без руйнувань.

Інша ж упала на пустирі, було зафіксовано невеликі пошкодження будинків.

Постраждалих та загиблих немає.

Зазначимо, що заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов раніше повідомив, що РФ уперше з 28 серпня обстріляла Україну з території Білорусі.