Жовтень, 05 в 10:39

Слідчі Організації Об’єднаних Націй в Україні кажуть, що мають інформацію про те, що російські військові катують цивільних та військових в’язнів іноді до смерті.

Про це повідомляє пресцентр ООН.

Також в ООН повідомляють, що в районах, які контролює Росія, часто зникають люди.

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Більшість задокументованих випадків катувань застосовувалися до українських в’язнів, заявив Раді з прав людини у Женеві Крістіан Салазар Фолькманн, директор польових операцій ООН. За його словами, у двох випадках українських військових закатували до смерті.

Також розслідувачі ООН задокументували загибель трьох українців, яких знайшли у підвалі Київської області зі зв’язаними руками та ногами, ножовими пораненнями та відрубаними пальцями.

Слідчі ООН також зафіксували 47 затримань українськими правоохоронними органами, хоча представники Організації Об’єднаних Націй не уточнили, кого саме затримали українці.

Минулого тижня комісія з розслідування надала звіт Раді з прав людини про те, що в Україні вчинили низку воєнних злочинів, зокрема: зґвалтування дітей російськими солдатами, страти та тортури щодо мирних людей та українських військових.

Росія відхилила звіт Фолькмана як “односторонній та незбалансований”, заявивши, що українські сили нібито також скоюють воєнні злочини.

Фолькманн ще повідомив, що Управління ООН з прав людини задокументувало зникнення та довільне затримання 407 осіб на території, контрольованій Росією, у період з початку лютого до кінця липня, зокрема 47 жінок та одного хлопчика. Пізніше 18 із цих людей знайшли мертвими.

За словами Фолькманна, нещодавня анексія Кремлем територій у чотирьох українських областях після фейкових референдумів лише посилить порушення прав людини.

Раніше повідомлялося, що на початку березня 2022 року під час окупації Бучі російський загарбник вбив цивільного. Він спільно з іншими військовослужбовцями ЗС РФ з автомата розстріляв легковий автомобіль на трасі поблизу селища Здвижівка Бучанського району. Водій авто загинув на місці.